Минские налогоплательщики перечислили в консолидированный бюджет 5,8 млрд рублей

Новости Беларуси. С начала 2021 года столичные налогоплательщики перечислили в консолидированный бюджет 5 миллиардов 800 миллионов рублей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Их доля в общем объеме поступлений растет. Данным кругом плательщиков обеспечено почти 42 % консолидированных поступлений. В Минске зарегистрировано более 122 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса, осуществляют деятельность 141 тысяча субъектов хозяйствования.