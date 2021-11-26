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Минские налогоплательщики перечислили в консолидированный бюджет 5,8 млрд рублей

26 ноября 2021 14:58
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Новости Беларуси. С начала 2021 года столичные налогоплательщики перечислили в консолидированный бюджет 5 миллиардов 800 миллионов рублей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Минские налогоплательщики перечислили в консолидированный бюджет 5,8 млрд рублей-1

Их доля в общем объеме поступлений растет. Данным кругом плательщиков обеспечено почти 42 % консолидированных поступлений. В Минске зарегистрировано более 122 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса, осуществляют деятельность 141 тысяча субъектов хозяйствования.

# Налоги # Экономика # Фотофакт

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