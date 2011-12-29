Второй энергоблок минской ТЭЦ-5 стоит более четверти миллиарда евро и является самой мощной парогазовой установкой в республике

Новости Беларуси, Минск. На минской ТЭЦ-5 запустили второй энергоблок. На данный момент это самая мощная парогазовая установка в республике. На выходе она дает 400 мегаватт. Стоимость проекта — более четверти миллиарда евро. Артем Новицкий о самом современном объекте белорусской энергетики.

Любой вопрос в этой комнате обсуждается дважды. Сначала на китайском — для тех, кто строил, затем на русском — для тех, кто здесь работает. За 2 года белорусские энергетики уже привыкли и к иероглифам на приборах, и к китайскому менталитету.

Главный энергетический проект Беларуси конца 90-х годов удивляет и поныне. Тогда это была первая электростанция в СНГ, введенная в эксплуатация после распада Союза. Сейчас — обладатель самого мощного в стране парогазового блока мощностью 400 Мват.

Владимир Кишко, директор Минской ТЭЦ-5:

Второй энергоблок — это новые технологии, современное оборудование, высокая экономичность. Проект выполнялся «под ключ». Оборудование здесь и китайское, и японское, и американское.

Сергей Павлюченков, заместитель начальника цеха:

Сейчас в мире идет тенденция перехода на двойной цикл и рациональное использование топлива. Так что мы не как на старых станциях все выбрасываем отработанное, а сжигаем по второму кругу.

В целом, второй блок Минской ТЭЦ-5 — один из самых дорогих и амбициозных энергетических проектов страны. Его стоимость — более четверти миллиарда евро. Кредит на строительство выделил Китай. Вместе с оборудованием в Беларусь приехали и несколько сотен китайских специалистов. В данный момент они занимаются наладкой и тестированием запущенного на днях энергоблока.

Лэй Джун Фу, генеральный директор компании-подрядчика (Китай):

Китайская сторона уделяет большое внимание этому объекту. Все процессы успешно выполняются. Сейчас ведется продувка парогазовой установки. После этого мы будем готовиться к 72-часовому тестовому режиму работы.

24-летнему Роману переводчик с китайского уже не нужен. И оборудование, и коллег из Поднебесной парень понимает с полуслова. Сразу после распределения выпускник энергетического факультета отправился на стажировку в Китай.

Роман Левшов, машинист энергоблока:

Проходили практику на такой же ТЭЦ. Изучали все. Уже здесь нам было проще осваивать все это новое оборудование.

Оборудование — генератор, паровая установка и газовая установка — в длину порядка 60 метров и весом приблизительно тысячу тонн. Чтобы транспортировать, ее разделили на несколько частей и затем по океану на кораблях из Шанхая доставили в Херсон. А дальше на тягачах и баржах — вверх в Беларусь. На первую и пока единственную в нашей стране такую транспортную операцию ушло чуть больше полутора месяцев.

Владимир Кишко, директор Минской ТЭЦ-5:

Вся система опробована и налажена. Это позволит нам работать еще более экономично.

Прежде чем заработать на полную мощность, белорусские и китайские специалисты проведут ряд технических испытаний, в том числе и на аварийных режимах. Тестирование второго энергоблока планируют завершить к началу января, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.