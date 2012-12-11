Все поезда, которые идут за границу, «переобувают» в Бресте

Выражение «искать стрелочника» известно с тех пор, как человечество построило железную дорогу. Историки утверждают, что еще древние греки по каменным желобам волоком тащили корабли. А в 16 веке в немецких шахтах по деревянным рельсам двигались вагонетки. А первую железную дорогу выложили англичане.

150 лет назад появились рельсы и на территории Беларуси. А на ушедшей неделе белорусские железнодорожники торжественно отмечали юбилей. Юбилей железной дороги для начальника минского вокзала Александра Григоровича – почти личный праздник. Стальной магистрали он посвятил 35 лет жизни, да и вся родня связана с путями. А начинал главный человек столичного вокзала обычным стрелочником.

Александр Григорович, директор Минского железнодорожного вокзала:

Выпала высокая честь покрутить эти стрелки курбелем, так сказать. Нужно было 65 – 70 оборотов покрутить такой двигатель, чтобы перевести стрелу.

Впрочем, эта тяжелая профессия уже практически архаизм.

В их деле точность – знак качества, а пунктуальность – залог успеха. Постоянно сверяясь с часами, Юрий Бохан живет уже 20 лет, с того дня, как сел за штурвал корабля стальных магистралей. Важна каждая секунда.

Юрий Бохан, машинист:

Вот такой у нас есть маршрут машиниста, здесь заполняется, фамилии указаны, явочки, которые здесь, штампики медицинские медосмотра.

Состояние его здоровья контролируется в том числе и электроникой.

Юрий Бохан, машинист:

Еду, укачало меня там или себя плохо почувствовал, у меня как бы нарушилась эта связь - здесь загорается предупредительный сигнал желтенький, начинает мигать. Если я его не подтвержу кнопочкой, которая находится вот здесь, он переходит в красненький сигнал. И опять же, если я не нажму на эту кнопку, происходит автоматическое срабатывание тормозов.

Но даже при такой бдительности случаются непредвиденные ситуации: то человек под колеса прыгнет, то машина так и норовит проскочить на авось. Такое безрассудство машиниста удивляет.

Электричка бизнес-класса идет на повышенных скоростях. Ровно в 9:57, как и значится в билете, прибываем в Барановичи. И, хотя станция конечная, большинство пассажиров остаются в вагоне. Они поедут дальше, на Брест.

Сегодня это не только самый быстрый и дешевый способ из столицы в областной центр, но и самый комфортный. Преимущество новой электрички ощущается уже на входе: чтобы сохранить тепло, дверь открывают сами пассажиры. Здесь нет ступенек и холодного тамбура, зато появилась зона для велосипедов и инвалидных колясок, а также комфортабельные сидения. И таких скоростных электричек к концу года в Беларуси будет 10, 6 из которых запустят по городским линиям.

Для этой электрички Брест – конечная станция. Если бы она следовала дальше на границу с Польшей, то там бы ее ожидал маленький сюрприз: переобувание. Одна из особенностей белорусской железной дороги в том, что наша колея шире европейской примерно на 8,5 сантиметров. Это было сделано еще во времена Российской империи в целях безопасности. И сегодня все поезда, которые движутся с запада в сторону СНГ и наоборот, проходят через этот цех в Бресте, где и происходит смена колесных пар. Для того, чтобы переобуть состав, его поднимают на мостовом кране приблизительно на метр. Здесь тоже все строго регламентировано: на работу бригаде отводится ровно 1 час 17 минут.

Михаил Грузинский, начальник пункта технического обслуживания «Брест-Центральный-2»:

Мы в сутки переставляем до 10 поездов разного направления. Такие основные направления, как на Ниццу, на Париж.

Сердцем железной дороги называют ЦУП – центр управления перевозками. Здесь в режиме реального времени отображается вся информация о поездах, которые движутся по белорусской железной дороге. Правда, составы, которые в реальности проходят несколько сот километров, в данном случае представлены маленькими линиями, которые продвигаются по одному сантиметру из одного угла монитора в другой.

Красные линии – пассажирские поезда, фиолетовые – региональные. По всем дорогам Беларуси одновременно курсируют около 300 составов. Но на мониторе одного диспетчера в среднем 20 эшелонов.

Иван Войтехович, начальник службы перевозок Белорусской железной дороги:

Без команды диспетчера ни один поезд не тронется ни с одной станции.

На железной дороге шеф-повар Оксана Клименко всего год, но мастерство фигурной нарезки на колесах уже освоила.

Оксана Клименко, шеф-повар вагона-ресторана:

Мы всегда в движении, мы всегда в дороге, и поезд, сами понимаете, качает, земля уходит из-под ног. Надо удержаться, надо красиво приготовить.

Вопреки расхожему мнению, повар на колесах полуфабрикаты в микроволновке не разогревает. Готовит Оксана только из свежих продуктов. Старается угодить даже гурманам.

Оксана Клименко, шеф-повар вагона-ресторана:

Кто бы что ни заказал, всегда я стараюсь людям идти навстречу. Это же не так сложно, взять и сделать.

Свое служебное помещение проводники называют «чайным домиком». Для каждого из них запасаются 800 литрами воды, то есть теоретически пассажиры поезда до Петербурга могут выпить 2600 кружек чая.

Если граненые стаканы с подстаканниками в поездах неизменны, то в остальном сервис развивается. Уже сегодня на некоторые направления можно купить билеты в курящие и не курящие вагоны, а также в мужские и женские купе. Постепенно появляются в вагонах кондиционеры, биотуалеты, универсальные розетки, совсем скоро обещают включить беспроводной интернет.

Анна Кирилюк, проводник:

Тот комфорт, который вы видите, над ним работают тысячи людей. Это и участок экипировки, и санитарная служба, это различные службы, которые остаются за кадром.