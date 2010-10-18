Визит Президента Венесуэлы Уго Чавеса в Беларусь. Итоги

Напомним, Президент Венесуэлы Уго Чавес прибыл в белорусскую столицу с рабочим визитом 16 октября . Самолет Венесуэльского лидера приземлился поздно ночью в Национальном аэропорту «Минск». Встречала гостя правительственная делегация, представители дипкорпуса Боливарианской Республики, а также венесуэльские курсанты, которые проходят обучение в нашей стране.

Так, в Венесуэле белорусы намерены создать ряд промышленных предприятий. И это помимо заводов по сборке тракторов и МАЗов.

Буквально за час до окончания своего визита в Беларусь по дороге в аэропорт кортеж Уго Чавеса неожиданно свернул на поле. Здесь Уго Чавес пожелал своими глазами увидеть в работе один из самых мощных в Европе тракторов. И здесь же принял решение купить пробную партию этой техники.

Буквально вчера этому самому мощному белорусскому трактору Уго Чавес устроил тест-драйв прямо на выставке около здания Национальной библиотеки Беларуси, а сегодня увидел его в реальной работе и мимо проехать не смог. Тут же засыпал вопросами первого вице-премьера Беларуси.

Владимир Семашко, первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Если в хозяйстве 3 тысячи гектаров земли, то для посева хватает трех таких тракторов — они полностью справятся с заданием, за 10 дней они все посеют.

Этот комментарий Владимира Семашко особенно впечатлил Уго Чавеса. В Венесуэле много земель, где хотелось бы вести сельское хозяйство, но нужны технологии.

А это один из самых мощных тракторов, производимых в Европе (см. видео к сюжету — прим. ред.). За смену он может засеять до 70 гектаров. Боливарианский лидер принял решение — купить 10 машин с перспективой увеличения поставок.

Уго Чавес, Президент Боливарианской Республики Венесуэла:

Надо внедрить это в Венесуэле. У нас много пустующих земель в бассейне реки Ориноко.

В аэропорту высокого гостя уже ожидали журналисты и члены правительств двух стран. В кулуарах шептались: если отношения Беларуси и Венесуэлы будут развиваться и дальше так бурно, как в эти три дня, то экономики двух стран только выиграют. Но никто не ожидал, что подписанный сегодня пакет документов будет таким весомым.

Александр Радевич, министр промышленности Республики Беларусь:

Мы строим два завода по производству тракторов и автомобилей. Договорились о строительстве третьего завода — по производству дорожно-строительной техники. Это один меморандум. У нас бурно развиваются отношения в области строительства, поэтому для обеспечения строительства подписан меморандум по производству сетки в Венесуэле. Там будет создан производственный участок.

В Венесуэле продолжат расти и белорусские кварталы, даже с высотками. Ко всему подход ожидается комплексный. Если строительство, то где-то рядом появится и белорусский завод по производству кирпичей.

Анатолий Ничкасов, заместитель министра архитектуры и строительства Республики Беларусь:

Крупная программа строительства требует индустриализации жилищного строительства в Венесуэле, поэтому мы подписали меморандум о строительстве крупнопанельного домостроительного комбината. Это производство будет базироваться на наших белорусских достижениях — на самых современных технологических решениях, которые позволят качественно и быстро возводить жилые дома в Венесуэле.

Вблизи наших тракторных и автомобильных заводов может появиться и теплоэлектростанция. Она использует природный газ и мазут, которого в Венесуэле в избытке. В планах также строительство сразу пяти агрогородков, со всей инфраструктурой, включая переработку сельхозпродукции.

Белорусский опыт Уго Чавес оценил вчера в Держинском агрокомбинате. Замкнутый цикл производства: всё, что выращивается, здесь же перерабатывается. Прибыль идет на создание социальной сферы.

Владимир Семашко, первый заместитель премьер-министра республики Беларусь:

Будет строиться ни один, а сразу пять агрогородков. На площади 7762 гектара будет построен жилой поселок. Будет выращиваться зерно — пшеница, кукуруза, маис — как сырьевая база для того, чтобы держать молочно-товарную ферму на 1100 голов. Будет построена птицефабрика, которая будет производить 6 тысяч тонн мяса птицы, и завод по переработке молока с молочно-товарной фермы — комплексное решение такого вопроса.

Венесуэльская сторона готова также к партнерству в деревообработке, легкой промышленности и в торговле. Предлагают даже создавать предприятия-спутники. К примеру, белорусские фабрики производят ткань, а шьют из нее где-нибудь в Каракасе.

Владимир Семашко, первый заместитель премьер-министра республики Беларусь:

Хотим создать в Венесуэле торговый дом для Беларуси. Центральные офис и склад — в Каракасе. Хотим создать торговую сеть, чтобы продвигать свою продукцию. По параметрам цена-качество наша продукция конкурентоспособна.

Эти 12 меморандумов уже скоро могут стать реальными контрактами. Но, пожалуй, главное подписание состоялся еще накануне. В течение трех лет Беларусь получит 30 миллионов тонн нефти. Плюс к этому и два новых месторождения. Мы сможем добывать в Венесуэле более миллиона тонн нефти в год. Уго Чавес заявил, что венесуэльской нефти Беларуси хватит на 200 лет.

Итогами переговоров довольны, похоже, остались все. Улыбка с лица Уго Чавеса в аэропорту не сходила, хотя в глазах и читалась некая грусть. У трапа самолета он еще долго прощался с земляками и представителями правительства Беларуси. По-славянски целовался и охотно фотографировался со всеми на память.