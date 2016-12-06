Весь процесс мы снимаем на видеокамеру: как в Гродно пекут хлеб для Нью-Йорка

Новости Беларуси. Качественный и полезный продукт даже после путешествия по океану. Гродненское предприятие по производству хлеба поставляет свои изделия в США, а процесс приготовления снимает на видеокамеру. Зачем? Сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Без зоркого ока здесь не разводят даже дрожжи. Каждый шаг последовательно записывается. Пусть это дополнительные хлопоты, но зато надёжно: всегда можно доказать качество товара.

Хотя пока предприятию претензий никто не предъявлял.

Андрей Дабкус, начальник отдела маркетинга предприятия по производству хлеба:

Мы уверены в качестве своей продукции. Однако в процессе транспортировки, который занимает до 30 дней, могут возникнуть всякие непредвиденные обстоятельства.

Поэтому весь процесс, начиная от производства и заканчивая фасовкой хлеба и затаркой в машину, мы снимаем на видеокамеру. И затем отправляем нашим американским коллегам, чтобы они убедились в нашей добросовестности.

Транспортировка через океан занимает, по меньшей мере, 30 суток. В современных условиях сохранить срок годности хлеба – не проблема. И никакой тебе химии!

Хлеб выпекают на 90%, а потом замораживают.

Инна Ситникова, заместитель начальника производственно-технической лаборатории предприятия по производству хлеба:

После выпечки хлеб охлаждается и помещается в шоковую камеру для замораживания. Этот способ позволяет продлить срок годность хлеба до 6 месяцев. В принципе, если не знаешь, то никогда и не отличишь, что он уже подвергался заморозке.

Галина Буро, СТВ:

Полуготовый хлеб можно элементарно допечь даже в домашних условиях. Он будет свежим и ароматным. Вам известен этот умопомрачительный запах, когда проходишь мимо хлебокомбината? Умножьте его на два!

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