Вес каравая – 7 млн тонн: белорусские аграрии практически завершили уборочную кампанию

Новости Беларуси. В сроки уложились. В Беларуси убрано около 90% площадей. Общий каравай на сегодня – 7 миллионов тонн зерна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Юг Беларуси – Брестская и Гомельская области – сообщили о полном окончании жатвы. Остальным районам осталось убрать считанные гектары. Сложнее всего обстоят дела в северном регионе, но здесь тоже стараются не отставать. Нужно отметить, что нынешняя страда далась хлеборобам непросто. В 2017 году и по времени она началась позже, и с ресурсами многие хозяйства испытывали проблемы. В итоге уборочную пришлось взять под личный контроль Президенту, который поручил завершить все работы к 20 августа. На комбинате хлебопродуктов новому урожаю – радушный прием. Элеваторы почти полностью загружены. Сейчас сюда со всей Минской области привозят последние партии зерна.

Юрий Ивашкевич, заместитель директора Минского комбината хлебопродуктов:

Это очень хорошие темпы в этом году, погода, вы видите, очень была хорошая, поэтому по качеству зерно, особенно пшеница, набрала те нормы, которые нужны. Поэтому я думаю, что хлебопекарное качество, когда мы переработаем зерно для хлебозаводов Минска, будет тоже идеальное. И мы довольны заготовительной кампанией этого года. Предприятие будет обеспечено зерном. В лабораториях каждая партия под строгим контролям. Но вопреки опасениям метеоконтрасты этого лета на хлебных нивах погоды не сделали. Это пшеница нового урожая, что называется, прямо с поля. И здесь и без лабораторных исследований невооруженным взглядом понятно, что качество зерна особенно хорошее. Оно отборное, крупное. Все благодаря хорошей погоде. Последние солнечные дни сыграли на руку хлеборобам. И, как обещают специалисты, здесь хлеб будет особенно вкусным. Полностью жатву уже завершили на юге Беларуси, на полях еще идет работа. Убрать остается всего 10% посевов. Темпа добавляет и рокировка комбайнов. Обмолотив свои поля, отправляются помогать соседям. По традиции не забывают и про частные подворья.

Анатолий Исаченко, председатель Миноблисполкома:

Уборка практически завершена, осталось 37 тысяч га. Там, где доспевают, мы все эти поля знаем, отслеживаем. Поэтому уборка практически завершается. Чтобы собрать урожай без потерь, в поле дорога каждая минута. В выходные на личном примере, что такое энтузиазм хлебороба, показал Президент. Все службы обеспечивали бесперебойную работу комбайнеров. Уборочная промедлений не прощает.

Леонид Маринич, первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

Были организованы на заводах-изготовителях, моторном заводе, «Гомсельмаше», круглосуточные дежурства специалистов. Круглосуточно отпускались запасные части, которых не хватало на дилерских центрах или на других базах снабжения. Самое главное, что в эту уборочную кампанию мы ни одного дня, ни одного часа не стояли без горючего.

Владимир Гракун, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

Урожайность – 35,8 ц с гектара, что на два больше, чем в прошлом году. Нам осталось убрать 213 тысяч гектаров. Из них 118 тысяч – в Витебской области. Столичный регион в лидерах не только по намолоту. В агрокомбинате «Ждановичи» под Минском рекордная урожайность – до 100 центнеров с гектара. А это уже европейский уровень. За экипажем Михаила Саладухи уж который год не поспеть. Четыре тысячи тонн – его личный намолот. И, судя по всему, не предел.

Михаил Саладуха, комбайнер агрокомбината «Ждановичи»:

Любить свое дело нужно. Это у меня уже юбилейная 20-я уборочная. Комбайнером. Надо прежде всего любить, выходить в поле и не думать о каких-то показателях, а о том, как убрать хлеб. И, действительно, на полях уже сеют рапс на 2018 год. Погода сегодня не позволяет дожать зерновые. Но несмотря на дождь, механизаторы в поле. Ловят каждый погожий момент и уже заботятся о будущем урожае.

Сергей Ржеутский, главный агроном:

Погодные условия сегодня не позволяют убирать урожай, но механизаторы занимаются ремонтом, обслуживанием техники. Сейчас оптимальные агрохимические сроки наступили для посева озимого рапса, что сейчас и производится в агрокомбинате «Ждановичи». В этом году посевная площадь озимого рапса составит 900 га. На сегодняшний момент уже посеяно 670 га озимого рапса.