В СНГ будут действовать новые тарифы на железнодорожные перевозки

24 октября стартовала очередная тарифная конференция железнодорожных администраций участниц Тарифного соглашения стран Содружества и Балтии.

Конференции такого уровня проводятся ежегодно с 1993 года в целях сохранения единого транспортного и тарифного пространства государств-стран СНГ. В настоящее время делами тарифной политики от стран содружества управляет Украина.

В ходе конференции планируется подписать протокол, в котором будут определены тарифы на следующий год. При этом они должны оставаться конкурентоспособными для привлечения наибольшего объема грузов, а железная дорога - достойно конкурировать с другими видами транспорта.

Белорусская железная дорога рассчитывает увеличить объемы прибыли в первую очередь за счет грузоперевозок, а не за счет роста тарифов. За девять месяцев 2006 года БелЖД перевезла с учетом транзита 99 млн. тонн грузов, что на 9% больше по сравнению с аналогичным периодом 2005 года.

Тем временем Белорусская железная дорога в текущем году планирует увеличить объем перевозки грузов на 5-9% по сравнению с 2005 годом. Основными статьями перевозок являются топливо, нефтепродукты, уголь, кокс, руда, минеральные удобрения, а также лес, строительные грузы, продукция машиностроения и полуфабрикаты. С начала года Белорусской железной дорогой уже перевезено около 100 млн. тонн грузов. Это 109% к уровню января-сентября прошлого года. Отметим, что наша стальная магистраль обеспечивает 78% грузовых и 60% пассажирских перевозок республики.