Новости экономики за 18.07.2023
Какие прогнозы по продажам белорусской продукции на китайский рынок озвучили в Министерстве экономики? Как изменились мировые цены на пшеницу после прекращения зерновой сделки? Как новый закон защитит кредитополучателей и какое ценное природное сырье впервые продали на белорусских биржевых торгах?
Подробнее об этих и других новостях экономики в деловом обзоре от Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ.
МИНЭКОНОМИКИ БЕЛАРУСИ: ПРОДАЖИ НА РЫНКЕ КНР МОГУТ ДОСТИГНУТЬ 2,2 МИЛЛИАРДА ДОЛЛАРОВ К КОНЦУ ГОДА
Экспорт в Китай уже превысил уровень, достигнутый в 2022 году. Минэкономики прогнозирует, что у отечественного бизнеса есть все шансы довести продажи на китайском рынке до 2,2 миллиарда долларов к концу года. Несмотря на значительную географическую дистанцию и непростые логистические цепочки в условиях санкций, Китай сохраняет позиции одного из важнейших стратегических партнеров Беларуси. Из всех экспортных рынков нашей страны Китай самый большой. При этом он растет быстрее других. Поэтому если нашим компаниям удается заходить туда, то для них это большой плюс и значительный успех. Активно взаимодействуют страны по технологическому развитию, включая создание совместных производств, модернизацию белорусских предприятий с использованием современных китайских технологий. Наша страна заинтересована в создании совместных предприятий в области станкостроения, электротранспорта, производства деталей для сельскохозяйственной техники как в Беларуси, так и в Китае.
Биржевые цены на пшеницу и кукурузу растут после прекращения зерновой сделки.
ПОДПИСАН ЗАКОН ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ БАНКОВСКИХ КРЕДИТОВ
Главой государства подписан закон, усиливающий защиту интересов кредитополучателей. Изменения внесли, чтобы укрепить статус Нацбанка как регулятора, а также повысить уровень правовой защиты потребителей банковских услуг. Например, теперь запрещено прописывать в кредитных договорах уплату повышенных процентов в случае невозврата кредита в срок, ограничены размеры штрафов и неустоек. Также установили перечень случаев, при которых банк вправе требовать от кредитополучателя досрочного возврата кредита – только если риск невозврата уж очень велик.
В ПВТ разработают платформу для размещения белорусами средств за рубежом.
СОСНОВАЯ СМОЛА ВПЕРВЫЕ ПРОДАНА НА БИРЖЕВЫХ ТОРГАХ
Сосновая смола впервые продана на биржевых торгах. 7 тонн ценного природного сырья лесхозов Брестской и Гомельской областей купило отечественное предприятие лесохимической отрасли. На БУТБ прогнозируют, что с учетом предстоящего увеличения объемов добычи живицы предприятиями системы Минлесхоза закупки этой продукции на биржевой площадке станут регулярными, а их объемы будут постепенно расти.