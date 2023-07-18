Новости экономики за 18.07.2023

Какие прогнозы по продажам белорусской продукции на китайский рынок озвучили в Министерстве экономики? Как изменились мировые цены на пшеницу после прекращения зерновой сделки? Как новый закон защитит кредитополучателей и какое ценное природное сырье впервые продали на белорусских биржевых торгах?

Подробнее об этих и других новостях экономики в деловом обзоре от Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МИНЭКОНОМИКИ БЕЛАРУСИ: ПРОДАЖИ НА РЫНКЕ КНР МОГУТ ДОСТИГНУТЬ 2,2 МИЛЛИАРДА ДОЛЛАРОВ К КОНЦУ ГОДА