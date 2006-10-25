В Москве проходит выставка "15 лет СНГ: сотрудничество и интеграция"

В честь 15-летия СНГ на выставке представлена продукция 50 белорусских предприятий. 25 октября в Москве во Всероссийском выставочном центре открывается одно из крупнейших мероприятий в рамках Года Содружества Независимых Государств. Белорусская экспозиция разместится на площади свыше 500 кв.м. Ее участниками станут предприятия министерств промышленности, сельского хозяйства и продовольствия, архитектуры и строительства, концернов "Белэнерго", "Белнефтехим", "Беллесбумпром", "Белбиофарм", "Белгоспищепром", а также Государственный комитет по науке и технологиям и Белорусская торгово-промышленная палата. На открытой выставочной площадке будет представлена техника "Амкодора", МТЗ, БелАЗа, "Гомсельмаша" и других крупнейших белорусских промышленных предприятий. Одновременно во Всероссийском выставочном центре будет организована экспозиция "СНГ: сотрудничество в области образования".