В Минске дан старт первому крупнейшему инвестпроекту Беларуси с Китаем

Прямо на строительной площадке подписан договор о возведении нового жилого микрорайона «Лебяжий».

Это прямые китайские инвестиции. Всего около 250 миллионов долларов. Здесь, недалеко от комплекса «Минск-арена», будут возводить жилые дома по новейшим технологиям. Рядом появиться и административный комплекс с гостиницей.

Ян Мин директор «Пекинско-Минской компании по развитию недвижимости «ВUCС»:

Мы считаем, что в Беларуси достаточно хороший инвестклимат. Это был критерий при выборе места для нашего проекта. Нам нравиться и подход ко всему здесь. Пока это первый такой крупный проект. Свое мастерство и технические возможности хотим показать в начале на строительстве жилья.

Николай Ладутько, председатель Мингорисполкома:

То поручение президента страны, которое было сформировано в ходе официального визита в Китайскую Народную Республику, Горисполкомом выполнено. Это серьезный шаг в развитии прямых отношений между Республикой Беларусь и Китайской Народной Республикой. Это договор не о получении товарного кредита, а о привлечении прямых китайских инвестиций в экономику Республики Беларусь.

В новом микрорайоне будет построено жилье почти для 20 тысяч человек. Половину возведут именно китайские строители.

Пока проект полностью адаптирован под белорусские стандарты. Но правительство уже готовит документ, который может разрешить применять им и новейшие китайские нормативы. Ожидается, что в том числе за счет технологий стоимость жилья будет ниже средней по Минску. И в плане удешевления работ проект может стать примером для всех строительных организаций Беларуси, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Анатолий Тозик, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Это одно из условий привлечения сюда инвестиций. Попробуем оказать им еще какую-то поддержку с точки зрения предоставления льгот, потому что все равно квартиры будут покупать наши люди. Мы же не заинтересованы, чтобы они были дорогими. Мы хотим, чтобы китайские партнеры немного повлияли на среднюю стоимость квадратного метра жилья в хорошем плане.