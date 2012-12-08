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В Брестском районе открыли амбулаторию за 10 миллиардов рублей

08 декабря 2012 17:24
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В Брестском районе открылась амбулатория. Здесь будут обслуживаться около 3 тысяч человек. А это население 6  деревень. Амбулатория строилась рекордными темпами, на её возведение ушло менее полу-года.  

Василий Северинчик, староста деревни Кавердяки:
Открытия амбулатории мы ждали более пяти лет.

Дневной стационар  рассчитан на 2 койки. Но за смену врачи могут оказывать медицинскую помощь от 10 до 12 человек.

Раньше жителям приходилось обращаться к врачам Бреста. За медикаментами также ездили в областной центр.   

Вести приём  будут два врача общей практики, акушер, педиатр, стоматолог. Есть кабинет диагностики, лаборатория и аптека. Вместе с оборудованием реализация этого проекта обошлась бюджету почти в 10 миллиардов рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

 

# Экономика # Государственная политика в области здравоохранения # Государственная политика

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