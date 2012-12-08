В Брестском районе открыли амбулаторию за 10 миллиардов рублей

В Брестском районе открылась амбулатория. Здесь будут обслуживаться около 3 тысяч человек. А это население 6 деревень. Амбулатория строилась рекордными темпами, на её возведение ушло менее полу-года.

Василий Северинчик, староста деревни Кавердяки:

Открытия амбулатории мы ждали более пяти лет.

Дневной стационар рассчитан на 2 койки. Но за смену врачи могут оказывать медицинскую помощь от 10 до 12 человек.

Раньше жителям приходилось обращаться к врачам Бреста. За медикаментами также ездили в областной центр.

Вести приём будут два врача общей практики, акушер, педиатр, стоматолог. Есть кабинет диагностики, лаборатория и аптека. Вместе с оборудованием реализация этого проекта обошлась бюджету почти в 10 миллиардов рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.