В Беларуси с 1 января 2015 года минимальный стаж для назначения пенсии увеличится с 10 до 15 лет

Новости Беларуси. В Беларуси с 1 января 2015 года изменится минимальный стаж для назначения пенсии. Он увеличится с 10 до 15 лет. Соответствующий указ подписал глава государства.

Данная мера не коснется тех категорий граждан, для которых формирование длительного стажа объективно затруднено. Это, к примеру, многодетные матери. Для них сохраняется минимальный стаж работы 5 лет.

Также с 1 января за каждый полный год стажа работы сверх 35 лет у мужчин и 30 лет у женщин пенсии будут индексироваться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.