В Беларуси продолжает работу бизнес-миссия Камчатского края России

Техника, сделанная в Беларуси, будет еще более широко представлена в Камчатском крае. Бизнес-миссия этого российского региона в нашей стране начала утро 6 февраля с посещения предприятия, которое специализируется на выпуске многофункциональных машин и агрегатов, которые можно применять и в коммунальном, и в дорожном, и в лесном хозяйстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выбрать необходимые образцы для эксплуатации их на полуострове сегодня смогли и представители российской делегации, продолжающей работу в Минске. Как известно, наша страна успешно сотрудничает практически со всеми регионами России, независимо от расстояний и экономического потенциала того или иного партнера. Акценты в сотрудничестве с Камчатским краем накануне были расставлены на встрече Президента с губернатором этого российского региона. Что обсудили на встрече Лукашенко с губернатором этого российского региона?