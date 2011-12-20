В Беларуси появится передвижной мини-завод по переработке древесных отходов в биотопливо

Новости Беларуси, Гомельская область. Такой проект намерены реализовать гомельские специалисты.

В передвижном вагоне разместят оборудование для переработки биомассы, обустроят небольшой склад, а также бытовые помещения для персонала. Запустят и собственную систему энергоснабжения. Мини-завод сможет перерабатывать древесные отходы, опавшие листья и высохшую траву, а также сельхозотходы и получать из них топливные брикеты, гранулы, пеллеты и другие виды твердого биотоплива.

Подобное предприятие и экологично, и экономично. Со временем такие мини-заводы появятся в разных регионах страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.