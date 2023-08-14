В Беларуси построили 335 км газопроводов в первом полугодии 2023-го

Новости Беларуси. Еще 17 населенных пунктов в стране подключили к системе обеспечения природным газом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За полгода в эксплуатацию ввели 335 километров газопроводов, из них свыше 250 километров – в сельской местности.
За этот же период были газифицированы природным газом свыше 5 тысяч квартир и домовладений. Благодаря системе «Стоп-газ» присоединение вновь построенных газопроводов осуществляется без нарушения режимов газоснабжения и отключения потребителей.
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