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В Беларуси построили 335 км газопроводов в первом полугодии 2023-го

14 августа 2023 17:00
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Новости Беларуси. Еще 17 населенных пунктов в стране подключили к системе обеспечения природным газом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За полгода в эксплуатацию ввели 335 километров газопроводов, из них свыше 250 километров – в сельской местности.

В Беларуси построили 335 км газопроводов в первом полугодии 2023-го-1

За этот же период были газифицированы природным газом свыше 5 тысяч квартир и домовладений. Благодаря системе «Стоп-газ» присоединение вновь построенных газопроводов осуществляется без нарушения режимов газоснабжения и отключения потребителей.

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# Газ # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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