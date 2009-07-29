В Беларуси перестали выдавать валютные кредиты

Уход от кредитования населения в иностранной валюте позволит уменьшить риски как для граждан, так и для банков.

С сегодняшнего дня банки приостановили кредитование физических лиц в иностранной валюте. Как отметил сегодня глава Нацбанка Петр Прокопович, это позволит снизить риски как для банков (в случае несвоевременного погашения либо невозврата кредита), так и для населения. Валюта как продавалась обменных пунктах Беларуси, как и будет продаваться. А банкиры кредитовать будут частных лиц исключительно в белорусских рублях.

Время «Ч» настало именно сегодня в 00-00, когда распоряжение Нацбанка № 105 вступило в силу. Отныне банкиры будут давать в долг белорусам только в белорусских. Как минимум до 2011. На ИП и юрлиц положение не распространяется. Владельцев кредитных карточек в иностранной валюте уведомили заранее. А вот владельцев карт с валютными дебетами, зарплатами или тех, кто пользуется кредитками в заграничных поездках, изменения вообще не коснутся.

Еще в начале 2009-го Нацбанк рекомендовал банкам умерить объемы валютных кредитов. Многие уже тогда прислушались, ведь потребительские кредиты в «чужих» деньгах для здоровой финсистемы - признак не здоровый.

Если вы уже взяли у банка в долг в долларах, а деньги потратили – то и расплачиваться придется той же монетой. По открытым же кредитным линиям договор с банком можно переоформить в течении трех месяцев. А вот пользователи овердрафта (быстрого мини-кредита) могут снимать валюту с карточки до 28 августа.

Подобным мерами банки с одной стороны страхуют себя, что бы как говориться не остаться с носом, когда для отдельных граждан долг платежом совершенно не красен. Параллельно страхуют белорусов, которые не могут рассчитать свои финансовые возможности на долгую перспективу. Как впрочем не могут предугадать и скачки импортных курсов, способных загнать в валютную долговую яму кого угодно.

Так что рубль будет стабильным, и за обозначенный коридор курс не выйдет. Кроме того, белорусские кредиты станут доступнее. Глава Нацбанка пообещал сегодня снижение ставки рефинансирования до 12%. А значит ставки по кредитам тоже упадут. Да и с иностранной валютой дефицита не будет - в любом обменном пункте её будет достаточно.