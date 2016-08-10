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В Беларуси отключили банкоматы коммерческого банка из-за хакерской атаки

10 августа 2016 17:14
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Новости Беларуси. Банкоматы одного из коммерческих банков отключили из-за хакерской атаки. Все устройства пришлось вывести из пользования. Подробности рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стало известно, что хакеры атаковали банковскую систему именно с целью хищения наличных денег.

В ближайшее время банк планирует поэтапно вернуть к работе все устройства.

Об инциденте проинформированы правоохранители. Пока же банк принял решение о не брать до 30 августа комиссию за снятие наличных в банкоматах всех остальных белорусских партнеров.

Всего в Беларуси пострадавший финансовый институт отключил 110 устройств в 16 городах.

# Экономика # Банковские карты

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