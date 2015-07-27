В Беларуси намолочен первый миллион тонн зерна, в лидерах пока Гомельская область

Новости Беларуси. В Беларуси намолочен первый миллион тонн зерна. В лидерах Гомельская и Брестская области. Пока небольшие намолоты в Северном регионе — там позже всех включились в уборочную кампанию. Традиционно высокая урожайность на Гродненщине, но здесь из-за погодных условий, жатва только набирает обороты.

Сегодня, 27 июля, в СПК «Свислочь» комбайны вышли на поля только в полдень. Проливной дождь в выходные остановил едва начавшуюся уборку урожая. Высокая влажность зерна не позволяла технике работать. Поэтому разрешение на выезд механизаторы получили после контрольного замера пробной партии.

В экстремальных погодных условиях приходится не только убирать зерно. На протяжении всего периода созревания аграрии не раз меняли прогнозы на урожайность. И только соблюдение всех технологических процессов и элитные семена позволили если не побить прошлогодние рекорды, то хотя бы остаться на прежнем уровне.

Сергей Савчик, главный агроном СПК «Свислочь»:

Аномально засушливые конец весны и начало лета, июнь вообще был без осадков, внесли свои коррективы. Тот потенциал урожая, который стоял на полях, на который мы надеялись, пока себя не оправдывает. Но в среднем мы получаем 71 центнер на круг, я считаю, это неплохо для нынешнего года. Это ещё не предел, мы будем расти.

О том, что нынешняя уборка будет непростой, говорят и сами механизаторы. Для неоднократного победителя районных «Дожинок» Сергея Ивановского сегодняшняя страда уже пятая по счёту. Трудности, признаётся, были всегда. Но такой переменчивой погоды он не помнит. Технику подготовили ещё в июне, а на поля вышли даже на неделю позже обычного.

Сергей Ивановский, механизатор СПК «Свислочь»:

Были готовы все комбайны, погода подвела. Ждали, когда погода лучше станет. Вот уже вышли, погода сопутствует. Второй день сегодня. Самое главное — убрать хлеб с полей, чтобы не остался. Будем молиться, чтобы погода хорошая была.

С началом массовой уборки на круглосуточное дежурство перешли и на зерносушильном комплексе. Работают, что называется, в режиме «нон-стоп». Машины с полей приходят каждые пять минут и весь урожай необходимо дополнительно доработать.

Вадим Снитко, агроном–семеновод СПК «Свислочь»:

С начала уборки озимой пшеницы два дня зерно шло сухим, так как погодные условия способствовали. Но вот ближе к выходным пошли дождички, достаточно обильные дожди. Поднялась влажность, поэтому запустили зерносушильный комплекс, который работает в круглосуточном режиме.

Юрий Карнелович, СТВ:

Погода вносит свои коррективы и в уборку соломы. Сразу после комбайнов на поля выходит специальная техника для скирдования. И здесь работать нужно оперативно. К примеру, вот эту скирду, в которой около 500-т тонн соломы, собрали всего за полтора дня.

Гродненские аграрии хоть и с опозданием начали жатву, но с каждым днём наращивают темпы. Сегодня в регионе намолочено 100 тысяч тонн. Лидерами по-прежнему являются Гомельская и Брестская области. А в целом по республике уже собрано больше 1 200 000 тонн зерна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.