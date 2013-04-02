В Беларуси готовятся к строительству АЭС с опережением графика на 4 месяца

Новости Беларуси. Наращивая темпы, не снижая качества. Подготовительные работы по строительству первого блока Белорусской АЭС идут с опережением графика на четыре месяца. На восемь-десять месяцев опережают сроки работы по второму энергоблоку, при этом соблюдение качества и технологий специалисты признают эталонными. Об этом сообщил сегодня на открытии пятой Международной выставки «Атомэкспо» первый вице-премьер Беларуси Владимир Семашко.

К слову, сам форум носит прикладной характер, так как Беларусь реализует проект по строительству своей первой атомной электростанции, и ход строительства уже получил самую высокую оценку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Мертен, вице-президент ЗАО «Русатом Оверсиз»:

Слаженность всех ключевых участников этого строительства, то есть министерства, ведомства, подрядчики, заказчики, субподрядчики – между собой взаимодействуют прекрасно, и в этой части, естественно, были даны самые высокие оценки. По словам Сергея Владиленовича Кириенко (генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» - ред.), он готов вплоть до того, что мы можем просто привозить экскурсии и показывать, как нужно вести работу. И что очень важно, это то, что на площадке в основном работают, естественно, белорусские организации, то есть у нас максимальная локализация производства здесь.

Михаил Михадюк, заместитель министра энергетики Республики Беларусь:

Нам удалось мобилизовать наши белорусские организации, вовремя разработать проектную документацию опережающую по этапу подготовительному, и поэтому мы идем сегодня с опережением.