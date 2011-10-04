В Беларуси до 2015 года построят более 40 логистических центров

Достижения в транспортной отрасли в Минске представили около 100 кампаний из десяти стран. В Беларусь приехали специалисты из России, Украины, Казахстана, Литвы, Латвии, Чехии, Австрии, Германии и Швеции, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
На форуме представлены все виды современных транспортных систем и оборудования, технологии и техника. Активность со стороны зарубежных партнеров к Беларуси обусловлена тем, что можно быстро получить отдачу.
Иван Щербо, министр транспорта и коммуникаций Республики Беларусь:
Есть интересы у иностранных компаний и интересы к создаваемым в рамках утвержденной в правительстве программы логистическим центрам. Те задумки, которые у нас имеются (завершить ее с 50 центрами в Республике Беларусь), воплотятся в жизнь.