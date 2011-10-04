Впервые с начала торгов на дополнительной сессии Белорусской валютно-фондовой биржи курс доллара увеличился

Курс белорусского рубля по отношению к доллару США сегодня по итогам торгов на допсессии снизился на 0,3% и составил Br7650 за $1, сообщает корреспондент БЕЛТА.

По мнению экспертов Национального банка Беларуси, такие колебания курса белорусского рубля являются естественными для рыночного курсообразования. Дело в том, что на сегодняшних торгах спрос на инвалюту несколько превысил предложение, в связи с чем произошло небольшое снижение курса белорусского рубля, а кросс-курсы основных валют отклонились от значений, установленных на мировых валютно-фондовых рынках. Например, евро торговался на уровне $1,35, в то время как на мировых рынках - $1,32.

«Национальный банк мог бы повлиять на ситуацию, увеличив предложение за счет валютных резервов. Однако пока принято решение по-прежнему воздерживаться от интервенций», – отметили в банке. На данном этапе Нацбанк занимает наблюдательную позицию, сохраняя за собой право вмешаться в ход торгов путем интервенций, например, для выравнивания кросс-курсов валют, если сочтет это необходимым. Так, в последнее время Нацбанк покупал валюту на допсессии для ограничения укрепления курса рубля и регулирования кросс-курсов валют. Сейчас эксперты Нацбанка рассчитывают на то, что сработают рыночные механизмы, банки будут более активно совершать сделки покупки-продажи валюты и ситуация с кросс-курсами валют на валютном рынке Беларуси постепенно выровняется.