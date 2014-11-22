Модель власти в каждой стране своеобразна. Нам никогда не перенести на свою почву американскую демократию или арабскую монархию. Но опыт других стран иногда можно перенять. И белорусский опыт не раз использовался на постсоветском пространстве. Даже Кремль вслед за официальным Минском выстроил в свое время вертикаль власти. А в Азербайджане по белорусскому образцу строят агрогородки и даже хлеб пекут по белорусскому рецепту. И в этом могла убедиться наш специальный корреспондент Анастасия Дехтяр.

Анастасия Дехтяр, специальный корреспондент:

Вид на горы из белорусского окна: думаете, утопия или рольшторы с принтом? Такое бывает. Сейчас мы направляемся в Исмаиллинский район в азербайджанский агрогородок с пометкой BY.

Больше года назад белорусские строители на сельском пустыре взялись за шпатель, до этого разработав специальный проект. Архитектурное решение принимали с учетом горного положения – сейсмической активности и климата, в расчет брали и традиционный жизненный уклад азербайджанцев. Одним словом, все включено.

На иноземцев в поселке собрался подивиться весь честной народ. Аксакалы в каракулевых шапках выясняют, с чем пожаловали, и сразу определяют в ближайший дом на чаепитие.

Местная жительница:

Вот ромашка, вот и другие травы, которые мы сами собираем в горах. Этим частично и зарабатываем – продаем на дорогах и местным.

Мать семейства этого дома, впрочем, как и большинство женщин в поселке, - домохозяйка. Но не домоседка. Ведь за продуктами чаще ходит не в магазин. Богато одаренные природой края - чем не заготовительная база?

Возвращаясь к тому же чаю, подают его с традиционными вареньями. А ведь барбарис, айву и прочие прелести нужно собрать. На азербайджанском столе минимум 5 разновидностей джемов.

Понизив давление местным заварным зельем отправляемся через дорогу в новенький ФАП. Его тоже возвели наши строители, ведь поселок обустроен по всем канонам белорусского агрогородка и соцстандартам.

Али Гаджиев, врач фельдшерско-акушерского пункта:

Вот у нас белорусские лекарства. Это Папаверин, качественный очень. Какой процент всех лекарств у нас белорусских? 10%.

Оказываем помощь и ночью. Сейчас есть телефоны, можно назначить. Сестра здесь сразу окажет оперативную помощь.

Врач приезжает, так сказать, на контроль три раза в неделю. С остальным справляются 4 медсестры. Кстати, они жительницы поселка.

Азаде к людям в белых халатах заходит часто. Диагноз обязывает. Пенсионер перенес операцию на сердце и получил инвалидность. Но это, уверяет, не мешает заниматься земледелием.

Азаде, местный житель:

Зелень есть, помидоры, огурцы, фасоль. Продаем летом это все.

Заселившись год назад в один из 45 построенных домиков агрогородка, сразу подумал о сельхозсезоне и разбил на своем участке огород.

Урожай с грядок и пенсия в 300 евро на двоих. Семья признается: живут неплохо, главное, что с удобствами. Кстати, государство предоставило жилье бесплатно. Это еще одно сходство между агрогородками, отдаленными больше чем на две тысячи километров друг от друга.

Равшан, местный житель:

Мы очень благодарны вашему Правительству, вашим людям, что построили нам очень уютное поселение. Добро пожаловать к нам, даже - к вам, это ваш поселок!

А вот на уроки спешат шестиклассницы. Теперь им не надо ехать на занятия за несколько верст. Новая школа уже в рабочем процессе второй учебный год.

Здание рассчитано на 90 детей, пока реально ходят только 52. Но проектировщики оставили на школьной территории место. Коль случится беби-бум, есть где развернуться.

Школьник:

Здесь тепло и сухо, и ничего не мешает для того, чтобы хорошо учится. Я обещаю получать одни пятерки.

Анастасия Дехтяр, специальный корреспондент:

У них же сейчас урок английского? Нужно еще один иностранный ввести. Мне кажется, это белорусский будет. Дети готовы выучить хотя бы какое-нибудь простое слово? Тогда надо научим их сначала хотя бы здороваться по-белорусски. У нас это пишется так: добры дзень!

Школьница:

Я хочу выучится и стать врачом, чтобы приносить пользу своему государству. Про Беларусь я слышала много хорошего. Но там никогда не была и мне очень хочется побывать у вас, посмотреть достопримечательности и поближе познакомится с культурой и историей.

А вот культуру белорусского питания наши соотечественники начали прививать буквально по крошкам, хлебным. Не споря о вкусах, белорусы предложили альтернативу местным серым лепешкам из тандыра.

Мы устремляемся в горы. Там на высоте 800 метров над уровнем моря пекут белорусский «Бородинский», «Тминный» и «Ржаной».

Анастасия Дехтяр, специальный корреспондент:

Мы к вам не с пустыми руками. Наверняка пробовали такую продукцию? Наш белорусский хлеб.

Нашим черным караваем мы не удивили азербайджанских пекарей. Будут, так сказать, дегустировать оригинал и искать отличия. Хотя сходу технолог называет их – горная вода и воздух, на котором подходит тесто.

Рашат Азизов, директор хлебозавода:

Сходство есть, оно очень насыщено солодом. Вот вкус этого хлеба - специи есть, придают определенный незабываемый вкус хлебу.

Хлебозавод построен белорусскими строителями, оборудование и технологии тоже из центра Европы. И даже эксклюзивная рецептура.

Рашат Азизов, директор хлебозавода:

Мы используем солод красный. Тоже из Беларуси.

Пока мы обходили хлебное производство, азербайджанцы с десяток раз вспоминали Александру Григорьевну, технолога из Несвижа. Именно она вместе с коллегами из страны огней первое время ставила на поток мучную продукцию. Да и сейчас она без отрыва от здешнего производства. Интернет-консультации едва ли не ежедневные.

София Кязимова, заместитель директора хлебозавода:

Я добавила немножко красного солода опять. Цвет то, что я хочу. Да, Александра Григорьевна. Я все время беспокоилась, что он светлым был, а сейчас тот цвет, который я хочу, приближенный к шоколаду.

Анастасия Дехтяр, специальный корреспондент:

В день примерно выпускается здесь 1,5 – 2 тонны белорусского хлеба по белорусским технологиям. И вот это эксклюзивный ржаной хлеб. Вот такой лоск - это именно от наших белорусских технологов. Надо успеть загрузить тележку, потому что уже в бакинских магазинах заждались свежей выпечки.

София Кязимова, заместитель директора хлебозавода:

Все сырье для выпечки этого хлеба мы привозим из Беларуси. Это ржаная мука из Беларуси, это солод белый и красный из Беларуси.

Заняв свою полку в азербайджанских маркетах, хлебоделы в ближайшее время ассортимент планируют расширить. Кроме выпуска еще нескольких сортов хлеба, они делают ставки на сластен. Кондитерка тоже будет со вкусом Беларуси.

Рашат Азизов, директор хлебозавода:

Стабильная Республика Беларусь во главе с Президентом Лукашенко. Стабильность в Беларуси радует, естественно. Очень было бы приятно увидеть своими глазам. Понаслышке понятно, но своими глазами... Надеюсь, после нового года обязательно посещу Беларусь.

А вот буквально за стенами завода знакомый рокот. Разбавляют такт мотора зажигательные азербайджанские мотивы.

Этакая эклектика весьма символична, ведь этот "Беларус" – интернациональное дитя. В Азербайджане, пожалуй, наши тракторы встречаются также часто, как и на белорусских полях. В Гяндже уже несколько лет работает совместное производство.

Касан Касымов, заместитель главы Исмаиллинского района:

Когда мы были в Беларуси, были у вас на агрокомбинате «Снов». Видели, как это масштабное хозяйство - «Снов». Мы тоже хотим у нас строить такие агрогородки, такие агрокомбинаты.

Мы уже собирались выезжать из агрогородка, но дорогу нам преградило стадо баранов. Пенсионер Азаде гнал свою скотину с пастбищ. Оказывается, это один из самых зажиточных жителей поселка. 5 телок, 50 баранов, гуси, индюки…

Местный житель:

У нас свое мясо, свое молоко - вот и вертимся. Постоянно на пастбище или заняты домашними хлопотами. Потому удается жить хорошо.

Белорусский агрогородок и в Азербайджане агрогородок. Настоящий город на селе, но с местным колоритом: сервис и инфраструктура теперь для этих горцев - не какие-то заморские явления.