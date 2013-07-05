Узденские коммунальщики нашли способ сэкономить: котельные работают на местных видах топлива - щепе, опилках и брикете

Новости Беларуси. Предпочтение местным видам топлива отдают Узденские коммунальщики. В городе работают 18 котельных. И только пять из них – на газе. Остальные отапливаются щепой, опилками, брикетами.

Экономия очевидна. А мощности котельных хватает не только на подачу тепла, но и на ежедневное обеспечение населения горячей водой. Ранее принимать ванну горожане могли только три раза в неделю.

Евгений Мороз, начальник котельных РУП «Узденское ЖКХ»:

Отапливаться местными видами топлива нам хорошо тем, что в такой межотопительный период для подачи горячей воды мощности большой не нужно. Котлы у нас стоят мощностью 2 мегаватт каждый, но нам этого практически хватает, чтобы обеспечить полностью весь город горячей водой. А если брать газовый котёл, то у нас они мощные, но нам бы пришлось газ палить, а так со щепой мы экономим газ.

К отопительному сезону готовят и городскую магистраль. На центральной площади Узды коммунальщики устанавливают современные трубы. Они не поддаются коррозии. И более надёжные. Аварийных ситуаций, надеются специалисты, быть не должно, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.