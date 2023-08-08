Стоимость строительства жилья для льготников будут считать по-новому

Новости Беларуси. Правительство обновило постановление о приоритетных направлениях развития строительной отрасли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Один из пунктов касается мер по регулированию стоимости возведения жилья с государственной поддержкой.

Теперь для льготников цена одного квадрата не должна превышать среднемесячную заработную плату. Напомним, в июне это были 1 927 рублей по стране. Документ в том числе предполагает привлечение в строительство иностранных инвестиций и создание высокотехнологичных, энергосберегающих, импортозамещающих и экспортно ориентированных производств с использованием отечественного сырья и альтернативных видов топлива.

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