В Беларуси начались выплаты единовременной матпомощи к учебному году

Новости Беларуси. Более 16 тысяч многодетных семей получат материальную помощь к учебному году в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Перед новым учебным годом государство традиционно поддерживает многодетные, малообеспеченные семьи. С 1 августа началась выплата единовременного пособия в размере 30 % бюджета прожиточного минимума. Размер помощи составит 109 рублей на каждого школьника в семье. Всего более 240 тысяч учеников из 115 тысяч многодетных семей получат единовременную материальную помощь ко Дню знаний.

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