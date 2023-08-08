На въезде в российский Оленегорск установили БелАЗ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 136-тонный самосвал, отработавший на промплощадке местного горно-обогатительного комбината 12 лет, отреставрировали.

За время работы на нем было перевезено более 6,5 миллиона кубометров горной породы. Пробег составил 845 тысяч километров. Теперь из рабочей техники он превратился в арт-объект, установленный в честь 74-летия Оленегорска.

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