Правительство: экономика вышла на положительные годовые темпы роста

Новости Беларуси. ВВП Беларуси за полгода вырос на 2 %, в июне – на 7,1 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В целом профильные ведомства, концерны и флагманы производства по всем доведенным целевым показателям сработали по плану, а где-то и с перевыполнением.

Основным драйвером роста выступает промышленность. Ее в свою очередь стимулирует сильный внешний спрос. Поставки белорусской продукции на российский рынок и в дружественные страны позволили компенсировать выпавший экспорт, который приходился в том числе и на Украину. Благодаря рекордно низкой инфляции выросли реальные зарплаты и располагаемые денежные доходы, что в свою очередь стимулирует внутренний спрос населения на товары. Розничный товарооборот за полгода вырос на 4,6 %. Для достижения в 2023 году важнейшего параметра по росту ВВП в 3,8 % во втором полугодии экономика должна прирастать темпами не менее 6 % ежемесячно.

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