Золотовалютные резервы Беларуси в июле приросли до 7,97 млрд долларов

Новости Беларуси. Золотовалютные резервы Беларуси в июле приросли на 182 миллиона долларов. Таким образом, международные резервные активы достигли отметки в почти 8 миллиардов долларов в эквиваленте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.