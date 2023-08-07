Золотовалютные резервы Беларуси в июле приросли до 7,97 млрд долларов

Новости Беларуси. Золотовалютные резервы Беларуси в июле приросли на 182 миллиона долларов. Таким образом, международные резервные активы достигли отметки в почти 8 миллиардов долларов в эквиваленте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Золотовалютные резервы Беларуси в июле приросли на 182 миллиона долларов. Таким образом, международные резервные активы достигли отметки в почти 8 миллиардов долларов в эквиваленте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Золотовалютный резерв – ключевой индикатор финансовой стабильности любой страны. Объем резервов определяет способность государства погашать долговые обязательства. Фактически, это материальные активы, с помощью которых правительство регулирует котировки валют и некоторые другие экономические параметры.
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