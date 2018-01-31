Ставка рефинансирования в Беларуси с 14 февраля снижается до 10,5 % годовых

Новости Беларуси. Первое с начала года снижение ставки рефинансирования. С 14 февраля этот показатель составит 10,5 % годовых, потеряв таким образом полпункта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этот шаг – реакция на замедление инфляционных процессов в Беларуси. Свое решение Нацбанк также объясняет восстановлением экономического роста и благоприятными тенденциями на внешних рынках.

В 2017 году финансовый регулятор снижал ставку 8 раз – с 17 до 11%. Прогноз на 2018 год – 9,5 %. Отметим, этот показатель влияет на доступность кредитных ресурсов. Ожидается, что займы как для реального сектора, так и для физических лиц станут дешевле.