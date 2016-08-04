Ставка рефинансирования в Беларуси будет снижена до 18% годовых с 17 августа

Новости Беларуси. Ставка рефинансирования в Беларуси будет снижена на 2 процентных пункта до 18% годовых. Уже с 17 августа. Об этом 4 августа сообщили в Нацбанке.

Это уже четвертое решение с начала года. Решение принято правлением и комитетом по монетарной политике этого финансового института. Анализировалась динамика инфляционных процессов, состояние платежного баланса, ситуации на валютном и финансовом рынках республики. Специалисты констатировали, что с февраля формируется чистое предложение иностранной валюты на внутреннем валютном рынке, происходит улучшение структуры депозитного рынка. Снижение же процентных ставок улучшит способность нефинансовых организаций по выплате кредитов банкам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.