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Ставка рефинансирования в Беларуси будет снижена до 18% годовых с 17 августа

04 августа 2016 10:26
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Новости Беларуси. Ставка рефинансирования в Беларуси будет снижена на 2 процентных пункта до 18% годовых. Уже с 17 августа. Об этом 4 августа сообщили в Нацбанке.

Это уже четвертое решение с начала года. Решение принято правлением и комитетом по монетарной политике этого финансового института. Анализировалась динамика инфляционных процессов, состояние платежного баланса, ситуации на валютном и финансовом рынках республики. Специалисты констатировали, что с февраля формируется чистое предложение иностранной валюты на внутреннем валютном рынке, происходит улучшение структуры депозитного рынка. Снижение же процентных ставок улучшит способность нефинансовых организаций по выплате кредитов банкам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Ставка рефинансирования в Беларуси

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