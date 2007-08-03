Стартовал проект по газификации городов Венесуэлы

Энергетики Беларуси и Венесуэльская государственная нефтегазовая корпорация начали реализацию проекта по газификации городов Венесуэлы.

С нашей стороны в нем участвуют Министерство энергетики и "Белтопгаз". Стоимость проекта, который будет реализован в ближайшие 10 лет, составляет 56 миллиардов боливаров. Газом обеспечат около 330 тысяч семей.

В нынешнем году планируется установка более 270 тысяч метров трубопровода, что позволит создать почти 5,5 тысяч новых рабочих мест. Сейчас совместная группа контролирует проведение работ по установке распределительных труб для непрерывной подачи газа в жилой сектор Венесуэлы. Кроме того, проект предусматривает строительство в Венесуэле газовых заправочных станций.

