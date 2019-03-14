«Стала появляться знаменитая табличка «Заказной»: как перевозчики уходят от получения разрешений

О том, что значит «заказное» транспортное средство, рассказали в программе «Специальный репортаж» .

Де-юре, «заказные» машины перевозят людей (к примеру, тур-группы, гостей на свадьбе, сотрудников компании на корпоратив) по договору фрахтования. Исключительно из одной точки – в другую. Без остановок.

Екатерина Станкевич, председатель Ассоциации профессиональных перевозчиков пассажиров: На сегодняшний день перевозка пассажиров – это один из самых высокодоходных бизнесов. Потому что это – наличные деньги каждый день. Ты не зависишь от поставщиков, ты не зависишь от подрядчиков, ты не зависишь от своих дебиторов. Естественно, эта ниша становится очень лакомой. И желая обойти получение разрешений, стала появляться знаменитая табличка «Заказной».

Для этого им не требуются лицензии, путевые листы или диспетчерские службы. Де факто же – такие перевозчики вклиниваются на регулярные маршруты. Причём, отличить одних от других порой сложно.

Андрей Гладкий, заместитель начальника управления Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь:

Есть такие случаи, когда на сайте рекламируются услуги перевозки, в то же время не уточняется вид перевозки: в регулярном или в нерегулярном сообщении.

Зачастую пассажиру предлагается воспользоваться некими посадочными талонами. Законодательством не предусмотрено наличие таких вот посадочных талонов.

То есть пассажир уже должен задуматься о том, насколько легальна такая перевозка. И по всей вероятности, она не соответствует законодательству и, возможно, даже незаконна такая перевозка.