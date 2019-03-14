За качественными услугами приезжают из столицы. Бизнес-амбиции, или В чём экономический успех Молодечно?

Новости Беларуси. Промышленные предприятия Молодечненского района расширяют географию экспорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, к примеру, местный молокозавод пошёл по великому молочному пути. Предприятие и в 2019 году продолжит поставки сухой сыворотки и молока в Китай и Японию. Кроме этого, продукция этого предприятия отправляется еще в 10 стран. В маркетинговом арсенале и сертификат качества «Халяль». А особой любовью к эксклюзивному белорусскому сыру с голубой плесенью прониклись в российском Санкт-Петербурге. Это лишь один промышленный ракурс региона.

Анастасия Дехтяр, СТВ:

Как в том легендарном шлягере «Маладзечна будзе вечна»! Рецепт стабильности района – в гармоничном развитии. Он входит в топ-5 валообразующих районов Минской области.

9-лений Кирилл из Молодечно уже 4 года в ледовом авангарде. Центральный нападающий местной хоккейной команды «Динамо» мечтает об НХЛ, но пока коньком и клюшкой выписывает 5 раз в неделю свою спортивную биографию.

Кирилл Аникейчик, игрок ХК «Динамо-Молодечно»:

Мне нравится заниматься хоккеем. Потому что у нас самый хороший тренер.

Хоккеем в Ледовом дворце Молодечно занимается 160 детей. А ведь такие площадки становятся отправной точкой на пути в большой спорт.

Фитнес и тренажерный зал, бассейн, сауна, зал настольного тенниса, аквапарк – это лишь часть перечислений спортивно-оздоровительных возможностей одного большого объекта в Молодечно. Трудовая миграция в столицу, которая буквально под боком, процесс по нынешним меркам для местных не особо выгодный.

Юрий Горлов, председатель Молодечненского райисполкома:

Район должен развиваться во всех отраслях. Мы говорим о развитии экономики, и город Молодечно стоит на контроле у Президента. Значит, вошел в 11 крупных городов, которые должны развиваться по особому плану. Мы работаем над этим вопросом, чтобы привлечь сегодня инвестора, инвестиции для создания новых рабочих мест.

Юрий Завадский, оператор прокатной линии частного предприятия:

Все устраивает: график, зарплата. Ну, 1000 получаю.

Это предприятие – крупный белорусский производитель более 150 видов металлических изделий: сейфов, стеллажей и шкафов. Причем наглядный пример частной инициативы среднего бизнеса. Здесь открыли свою дверь в Европу и подобрали ключ от не только экспортного портала. Продукция из Молодечно пользуется спросом на рынке Финляндии, Польши, Чехии, Прибалтики.

Владимир Горбат, директор частного предприятия:

После заключения инвестиционного проекта мы вложили 4,5 млн рублей. Закупили 21 единицы современного технологического оборудования, которая позволила увеличить объемы и сократить издержки.

Высокая концентрация промышленности. В Молодечненском районе работает 39 предприятий. Многие бренды известны и за рубежом.

Так, ароматно-прибыльный шлейф источается и отсюда. Белорусский акцент с французскими душистыми нотами – незабываемый парфюм – композиция совместного бизнес-интернационала.

Александр Рудык, директор по маркетингу и экспортным продажам парфюмерной компании:

Наша продукция производится исключительно из качественного сырья с применением современных технологий, поэтому европейскому потребителю продукт явно интересен. В 2019 году все новинки мы разрабатываем с фокус-группами, мы анализируем, что хочет потребитель, его мнение изучаем.

Бизнес-амбиции – это о покорение рынка новыми видами продукции – пока завуалированы коротким «это коммерческая тайна». Однако, учитывая регулярное пополнение новинками парфюмлинии, очевидно, за компанией «маркетинговый выстрел» не заржавеет.

От промышленности – к инфраструктуре и бытовым нюансам. Откровенно говоря, не только экономические локомотивы создают комфортную урбанистическую картину дня. Дом быта, казалось бы, архаичный стереотип, но пережиток в Молодечно скорее трансформировался в настоящую индустрию качественных услуг. За такими и из столицы можно заехать.

Ювелирная мастерская – настоящий местный прииск. Да и услуга, оказывается, во всей области на вес золота. Здесь не просто раскатают обручальное, но и создадут новый эксклюзивный аксессуар. Олег в профессию пришел случайно, так и остался в драгоценном строю на 25 лет.

«Завод Рембыттехники» – бытовой оркестр: здесь и пошьют постельное белье, поутюжат, постирают, почистят наряды, отремонтируют технику, изготовят мангал или забор, окажут ритуальные, парикмахерские и фотоуслуги. И даже отремонтируют авто.

Артем Русакевич, директор ОАО «Завод Рембыттехника»:

Есть амбициозные планы. Это открытие совместно с российской стороной производства бульдозеров.