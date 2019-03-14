Новости экономики за 14.03.2019

Новости Беларуси. Более чем в два раза увеличился экспорт лесопродукции через Белорусскую универсальную товарную биржу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С начала 2019 года общая сумма сделок уже превысила 187 миллионов рублей. Основной объём пришёлся на пиломатериалы и щепу. Возобновился спрос на дрова и столбы.

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Всего за два месяца на биржевых торгах реализовано товаров на 209 миллионов рублей. Помимо лесопродукции высокие темпы роста экспорта демонстрируют промышленные и потребительские товары.

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