Новости экономики за 14.03.2019

Новости Беларуси. Более чем в два раза увеличился экспорт лесопродукции через Белорусскую универсальную товарную биржу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Более чем в два раза увеличился экспорт лесопродукции через Белорусскую универсальную товарную биржу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С начала 2019 года общая сумма сделок уже превысила 187 миллионов рублей. Основной объём пришёлся на пиломатериалы и щепу. Возобновился спрос на дрова и столбы.
Сферу использования чеков «Жильё» могут расширить
Всего за два месяца на биржевых торгах реализовано товаров на 209 миллионов рублей. Помимо лесопродукции высокие темпы роста экспорта демонстрируют промышленные и потребительские товары.
МИНСКИЕ ЭЛЕКТРОБУСЫ И ТРОЛЛЕЙБУСЫ БУДУТ КУРСИРОВАТЬ ПО УЛИЦАМ РОСТОВА-НА-ДОНУ
По Ростову-на-Дону скоро будут курсировать белорусские электробусы. Руководство города высказало заинтересованность в участии наших машиностроительных предприятий в обновлении пассажирского транспорта. Акцент был сделан на возможности поставок отечественных электробусов и троллейбусов. Российские специалисты отмечают их конкурентные преимущества, а также имеющийся опыт эксплуатации в Минске.
Количество интернет-магазинов за 2018 год увеличилось на 20%
Помимо транспорта, интерес городских властей вызывает возможность участия белорусских компаний в строительстве дорог, объектов социального назначения и жилых домов.
В ФЕВРАЛЕ И ВАЛЮТНЫЕ, И РУБЛЁВЫЕ ВКЛАДЫ ПРОДОЛЖИЛИ РОСТ
Белорусы продолжают наращивать сбережения. В феврале снова заметно увеличились вклады как валютные, так и рублёвые. Депозиты в национальной валюте прибавили 65 миллионов и сейчас составляют 4 миллиарда и почти 200 миллионов рублей. С июля 2017 был только один месяц, минувший сентябрь, когда рублёвые вклады упали. Всё остальное время они росли.