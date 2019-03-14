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Новости экономики за 14.03.2019

14 марта 2019 17:25
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Новости Беларуси. Более чем в два раза увеличился экспорт лесопродукции через Белорусскую универсальную товарную биржу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Новости экономики за 14.03.2019-1

С начала 2019 года общая сумма сделок уже превысила 187 миллионов рублей. Основной объём пришёлся на пиломатериалы и щепу. Возобновился спрос на дрова и столбы.

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Всего за два месяца на биржевых торгах реализовано товаров на 209 миллионов рублей. Помимо лесопродукции высокие темпы роста экспорта демонстрируют промышленные и потребительские товары.

МИНСКИЕ ЭЛЕКТРОБУСЫ И ТРОЛЛЕЙБУСЫ БУДУТ КУРСИРОВАТЬ ПО УЛИЦАМ РОСТОВА-НА-ДОНУ

Новости экономики за 14.03.2019-4

По Ростову-на-Дону скоро будут курсировать белорусские электробусы. Руководство города высказало заинтересованность в участии наших машиностроительных предприятий в обновлении пассажирского транспорта. Акцент был сделан на возможности поставок отечественных электробусов и троллейбусов. Российские специалисты отмечают их конкурентные преимущества, а также имеющийся опыт эксплуатации в Минске.

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Помимо транспорта, интерес городских властей вызывает возможность участия белорусских компаний в строительстве дорог, объектов социального назначения и жилых домов.

В ФЕВРАЛЕ И ВАЛЮТНЫЕ, И РУБЛЁВЫЕ ВКЛАДЫ ПРОДОЛЖИЛИ РОСТ

Новости экономики за 14.03.2019-7

Белорусы продолжают наращивать сбережения. В феврале снова заметно увеличились вклады как валютные, так и рублёвые. Депозиты в национальной валюте прибавили 65 миллионов и сейчас составляют 4 миллиарда и почти 200 миллионов рублей. С июля 2017 был только один месяц, минувший сентябрь, когда рублёвые вклады упали. Всё остальное время они росли.

# Предприятия Беларуси # Экономика # Фотофакт

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