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Количество интернет-магазинов за 2018 год увеличилось на 20%

14 марта 2019 17:25
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Новости Беларуси. В последние годы в Беларуси всё активнее развивается интернет-торговля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Только в 2018 количество магазинов торгующих в сети увеличилось на 20 %. Сейчас их зарегистрировано почти 19,5 тысяч.

Количество интернет-магазинов за 2018 год увеличилось на 20%-1

Чаще всего белорусы покупают в интернете бытовую технику и электронику, автотовары, а также товары для красоты и здоровья. Специалисты считают, что электронная коммерция продолжит расти опережающими темпами.

Количество интернет-магазинов за 2018 год увеличилось на 20%-4

Сейчас доля продаж интернет магазинов в общем товарообороте страны составляет примерно 3,5 %, тогда как общемировой показатель в два раза выше.

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# Торговля в Беларуси # Экономика # Фотофакт

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