Количество интернет-магазинов за 2018 год увеличилось на 20%

Новости Беларуси. В последние годы в Беларуси всё активнее развивается интернет-торговля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Только в 2018 количество магазинов торгующих в сети увеличилось на 20 %. Сейчас их зарегистрировано почти 19,5 тысяч.

Чаще всего белорусы покупают в интернете бытовую технику и электронику, автотовары, а также товары для красоты и здоровья. Специалисты считают, что электронная коммерция продолжит расти опережающими темпами.