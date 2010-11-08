Специально для венесуэльских партнеров белорусские колесные тягачи красят в любимый цвет Уго Чавеса

Каракас готов заключить с Минском новые контракты в энергетике, промышленности и строительстве. В Боливарианской Республике уже отведена земля для строительства заводов по производству автомобильной, сельскохозяйственной и коммунальной техники наших предприятий. Контракты согласованы и будут подписаны в ближайшие дни в Венесуэле.

Беларусь намерена реализовать все достигнутые договорённости с Венесуэлой. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с министром иностранных дел этой страны Николасом Мадуро. Речь шла о совместных проектах, которые обсуждались во время последних визитов на высшем уровне.

Белорусско-венесуэльские отношения носят характер стратегического партнёрства. Товарооборот между двумя странами растёт. Так, в прошлом году он увеличился на треть и превысил 230 миллионов долларов. Мы поставляем в Венесуэлу более ста видов отечественных товаров. Повышенном спросом пользуются наши тракторы, тягачи и калийные удобрения. Кроме этого, в Боливарианской Республике работает совместное предприятие по добыче нефти и газа.

Сегодня стороны затронули вопросы совместного выхода на другие рынки Латинской Америки. В частности, Боливию, Никарагуа и Эквадор. Напомним, что в ближайшее время в Венесуэле откроются два завода по производству грузовиков и тракторов белорусских марок.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я прошу очень прошу вас передать самые добрые слова моему другу Уго Чавесу. Скажите ему, что мы полны решимости реализовать все наши договоренности, которые мы достигли на нашей последней встрече.

Во время Вашего визита мы готовы к обсуждению всех вопросов, готовы к выработке новых предложений, а также готовы выслушать Ваши предложения по поводу нашего дальнейшего сотрудничества. Словом, это очень хороший визит после такой крупномасштабной встречи. Я думаю, что он даст свои положительные результаты.

Николас Мадуро, министр иностранных дел Боливарианской Республики Венесуэла:

Господин Президент, мы очень ценим возможность встретиться с Вами. Главная задача моей поездки – это укрепить те позиции, которые обсуждались во время недавней поездки Президента Чавеса. Хочу отметить, что те договоренности в области энергетики, которые были достигнуты три недели назад, уже получили свое развитие.

Сегодня глава МИД Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что Каракас готов заключить с Минском новые контракты в энергетике, промышленности и строительстве. В Боливарианской Республике уже отведена земля для строительства заводов по производству автомобильной, сельскохозяйственной и коммунальной техники наших предприятий. Контракты согласованы и будут подписаны в ближайшие дни в Венесуэле.

Красная краска — цвет революции и любимый цвет Уго Чавеса — это прямое пожелание венесуэльских партнеров. Специально для них на заводе колесных тягачей сделана партия таких машин. Краска особенная — выдержит и дорогу через океан, и влажный жаркий климат Латинской Америки. В кабине — кондиционер.

Это всего один из примеров нашего огромного пакета договоренностей о сотрудничестве и торговле. Самый громкий на сегодня, это, конечно же, контракт на поставку в Беларусь нефти в 2011-2013 годах — по 10 млн. тон в год. Последний визит Чавеса в Беларусь буквально по часам прирастал новыми соглашениями. Как выяснилось, прилет министра иностранных дел Венесуэлы вызван тем, что стороны хотят придать ускорение реализации подписанных договоренностей.

Переговоры шли вокруг нескольких больших тем — сотрудничество в энергетике, строительстве, торговле и технологиях. По принятым несколько недель назад соглашениям наши страны ускорятся в революционном темпе. Например, в вопросе выделения земель для строительства жилья заводов авто- и сельхозтехники решение уже принято. Кроме этого, к нефтяному проекту Беларуси и Венесуэлы возможно подключатся новые страны. Речь идет о Турции, Украине и Сирии.

Николас Мадуро, министр иностранных дел Боливарианской Республики Венесуэла:

У нас сегодня состоялась очень хорошая встреча с Президентом Лукашенко, в рамках которой мы обсудили состояние перспективы сотрудничества как на двусторонней основе, так и с участием наших соседей. В частности, мы обсуждали перспективы сотрудничества с Турцией, Украиной и Сирией.

Нефтепровод «Одесса-Броды» вскоре заработает в сторону Беларуси. То есть, к поставкам венесуэльской нефти по железной дороге прибавится еще один путь. Планируется задействовать порты Украины и Эстонии. Возможна также транспортировка «черного золота» через Литву и Латвию. Прорабатываются и своповые схемы поставок из Украины, Казахстана и, возможно, Ирана. В октябре, по словам Владимира Семашко, НПЗ Беларуси были загружены в полном объеме.

Владимир Семашко, первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

17 ноября будет сделана первая прокачка нефти в аверс по нефтепроводу «Одесса-Броды», объем прокачки составит 80 тыс. тонн. Что касается своповых схем — естественно, это оптимальные схемы поставки, поэтому мы прорабатываем этот вопрос с самыми различными нефтетрейдерными компаниями.

Буквально через 10 дней в Венесуэле будет работать представительная белорусская делегация. Планируется подписание новых контрактов. Тех, которые были разработаны во время недавнего визита Уго Чавеса в Минск. Скорее всего, это договоренности по возведению агрогородков и жилья, а также контракты в энергетике и промышленности, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

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