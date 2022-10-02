«Сокращается время на принятие нормативных актов». Экономический аналитик об улучшении ведения бизнеса в ЕАЭС

Условия для ведения бизнеса в ЕАЭС улучшатся. На неделе Президент подписал сразу несколько законов в этом направлении, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Речь о соглашениях, которые касаются корректировки самого договора о ЕАЭС, создания единого рынка аудиторских услуг и другого.

Главный орган ЕЭАС – Евразийская экономическая комиссия – наделяется дополнительными полномочиями. Например, может проводить оценку проектов международных договоров, согласовывать продление сроков государственного ценового регулирования, совершенствовать порядок взимания НДС и других косвенных налогов. Это позволит принимать управленческие решения более оперативно. Кроме того, внесены изменения в текст договора о ЕАЭС – всего около 150 правок. Будут устранены пробелы правового регулирования, а терминология в документе станет более единообразной.

Георгий Гриц, экономический аналитик:

Изменения носят такой комплексный характер: с понятийного аппарата до порядка взимания и контроля за косвенным налогообложением. Я бы отметил еще один принципиальный момент – то, что повышают сегодня компетенции Евразийского экономического совета. С этой точки зрения сокращается, самое главное, время на принятие каких-то нормативных актов – оно радикально снижается, что особенно важно принципиально в нынешних условиях санкционного противостояния. Я думаю, что это направление, я бы даже сказал, тренд на интеграцию, консолидацию решения общих проблем в рамках Евразийского экономического союза является правильным.