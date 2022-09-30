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В Беларуси появится аналог магазинов JYSK и IKEA

30 сентября 2022 15:05
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Новости Беларуси. «Беллегпром» предложил концепцию продвижения отечественных товаров на белорусском рынке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси появится аналог магазинов JYSK и IKEA-1

Концерн выступил с инициативой создания торговой сети под названием «Да дому», в магазинах которой будут продавать исключительно отечественные товары для дома, льняной текстиль, декор, посуду. Фактически это белорусский аналог JYSK и IKEA. Инициативу поддержали в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли, а также руководители крупнейших торговых центров, в которых и планируется разместить магазины новой формации с товарами исключительно белорусского производства.

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# Государственная политика в области импортозамещения # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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