В Беларуси появится аналог магазинов JYSK и IKEA

Новости Беларуси. «Беллегпром» предложил концепцию продвижения отечественных товаров на белорусском рынке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Концерн выступил с инициативой создания торговой сети под названием «Да дому», в магазинах которой будут продавать исключительно отечественные товары для дома, льняной текстиль, декор, посуду. Фактически это белорусский аналог JYSK и IKEA. Инициативу поддержали в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли, а также руководители крупнейших торговых центров, в которых и планируется разместить магазины новой формации с товарами исключительно белорусского производства.