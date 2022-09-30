Новости экономики на РТР-Беларусь за 30.09.2022

В августе в Минске продали наибольшее количество квартир. Совет Евразийской экономической комиссии продлил обнуление ввозных пошлин и льгот на ряд товаров, а Министерства транспорта Беларуси и России подписали соглашение о сотрудничестве. Подробности в экономическом обзоре программы «Беларусь.Новости» на РТР-Беларусь. ЕЭК продлил нулевые ставки на ввозные пошлины товаров критического импорта

Совет ЕЭК одобрил продление нулевых ставок на ввозные пошлины для некоторых товаров критического импорта. Эти послабления будут действовать до 31 марта 2023 года. Так, по сниженным тарифам продолжат ввозить продукцию фармацевтической и химической промышленности, лаки и красители, средства для обработки текстиля и кожи, пластмассу, резину, медоборудование и другое. При этом относительно некоторых позиций решение продлить льготные условия еще будет обсуждаться. Изначально ЕЭК обнулила ввозные ставки до 30 сентября. Эта мера призвана поддержать как потребителей, так и производителей. Какие преимущества дает новое транспортное соглашение между Беларусью и Россией?

Белорусские грузы будут доставляться транзитом через порты и наземную инфраструктуру России. Соглашение об этом подписали главы Министерств транспорта двух стран. Соглашение поможет сохранить объемы экспорта отечественных товаров, открыть новые рынки, создать альтернативные маршруты. Документ предоставляет гарантированный доступ нашим организациям к услугам российских перевозчиков. Беларусь и Россия активно наращивают сотрудничество в транспортной сфере. Так, увеличиваются объемы перевалки белорусских нефтепродуктов через российские порты. Планируется, что в 2022 году через морские терминалы пройдет 3 миллиона тонн углеводородов – на 20 % больше запланированного. Рекордное количество сделок по недвижимости зафиксировали в Минске