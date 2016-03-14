С начала года на открытие своего дела безработным Минска выделили порядка 300 млн рублей

Новости Беларуси. Создание новых рабочих мест и поддержка предпринимательской инициативы. С начала года на открытие своего дела безработным города выделили порядка 300 миллионов рублей. Полученную финансовую поддержку большинство направят в сферу строительства, легкой промышленности и торговли. Кроме того, в столице для безработных организовали курсы предпринимательской деятельности.

В свое время благодаря образовательным курсам для безработных Ольга одна смогла поставить на ноги бизнес и вырастить детей. Сначала занималась исключительно построением и налаживанием собственного производства в сфере бытовых услуг. А чтобы расширить круг своих знаний, сегодня познает и азы бухгалтерского учета.

Ольга Дмитриева, слушатель курсов Республиканского института повышения квалификации и переподготовки работников Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь:

Я написала бизнес-план, закончила на «десятки», государство выделило мне субсидии и я начала свое дело.

Производство карет, реставрация архитектурных жемчужин Беларуси, создание собственной школы хореографии. Успехи выпускников, а их счет пошел уже на тысячи, не перестают радовать наставников. Ведь здесь не просто получают знания, а реализовывают успешные для города проекты, а, главное, собственные бизнес-идеи.

Наталья Долбик, заведующий кафедрой экономики и управления Республиканского института повышения квалификации и переподготовки работников Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь:

Это давало им толчок, чтобы начать жизнь заново и, наконец, попробовать свое дело. Востребованность частного малого бизнеса, безусловно, есть. Но в этой конкурентной борьбе, наверное, многое зависит от человека. Он должен обладать очень сильными предпринимательскими качествами.

В этот институт слушателей направляют на безвозмездной основе по заказу городской службы занятости. Читают лекции по курсу финансовой и компьютерной грамотности. Всего 24 направления.

Олег Лисейчиков, ректор Республиканского института повышения квалификации и переподготовки работников Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь:

В этом году заявились и выиграли тендер на восемь новых специальностей. Мы в этом году заявились и на такие специалисты по переподготовке, как логистика.

В Минске готовы вкладывать в перспективных предпринимателей. Так, в столице стартовал конкурс инвестпроектов на получение субсидии. Претенденты должны предъявить бизнес-план. А подать свои заявки можно до 1 апреля в комитет экономики Мингорисполкома.

Лариса Александрова, главный специалист отдела предпринимательства комитета экономики Мингорисполкома:

Если предприятие взяло кредит обычный в банках под обычный процент, то оно может претендовать на частичную компенсацию в размере 50% от ставки рефинансирования, если это кредит в белорусских рублях.

Финансовую поддержку в виде субсидий на открытие собственного бизнеса получили порядка двух десятков минчан. В основном на строительство и оказание бытовых услуг. Однако в Минске ждут и новых идей о создании инновационных производств, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.