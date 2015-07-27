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Рост ВВП в Беларуси ожидается в конце 2015 года

27 июля 2015 17:27
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Новости Беларуси. Рост ВВП в Беларуси ожидается в конце года. О том, как вместе противостоять макроэкономическим вызовам, говорили 27 июля в Бресте. В городе над Бугом собралась экономическая элита Беларуси и России — представители профильных министерств двух стран. Первое полугодие, как признаются эксперты, было весьма непростым. Но даже в таких условиях нам удалось не только сохранить прежние кооперационные связи, но и найти новых партнеров. Более того, сейчас наблюдается оживление российского рынка. Все это дает серьезный повод рассчитывать на позитивные сдвиги в белорусской  экономике в ближайшее время, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Владимир Зиновский, министр экономики Республики Беларусь:
Наша цель, чтобы макроэкономические показатели, в том числе и обобщающий такой показатель, как валовой внутренний продукт, он сохранился на уровне прошлого года. Хотя крайне тяжелая задача. Тем не менее мы ставим такую цель и перед предприятиями, и перед нашими министерствами, концернами. Разработан план действий по каждому ведомству. Мы ожидаем, что все же должна заработать промышленность. Некоторые концерны были модернизированы в прошлые годы, в том числе и деревообработка. На мой взгляд, модернизация должна дать свои результаты.

Алексей Улюкаев, министр экономического развития Российской Федерации:
Очень важно давать верные ориентиры бизнесу. Верный ориентир — качественный прогноз. Скорректированный, скоординированный, из которого выходят и бюджетное отношение, и деловое планирование. Я думаю, этот продукт, который в состоянии дать нашим предпринимателям, нашим гражданам, органам государственной власти и управления. На этом мы сконцентрированы. 

# Экономика # Беларусь-Россия # Владимир Зиновский # Алексей Улюкаев

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