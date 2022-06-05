Рост цен на горючее, забастовки водителей и кризис промышленности. Как санкции ЕС вернулись бумерангом?

Если посмотреть на санкционный эффект, то по Европе рестрикции наносят удары, один за одним. Вот всего лишь несколько свежих примеров. В Риге повышают тарифы на водоснабжение. А уже этой зимой далеко не все в Латвии смогут обогреть свои дома. Цены на отопление вырастут примерно в два раза. Непростая ситуация в Польше. Промышленность этой страны переживает кризис. В мае ухудшению ситуации способствовало снижение объема заказов и падение производства, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Непростая ситуация складывается и в транспортной сфере. Водители большегрузов готовятся выйти на масштабные митинги против бесконечного повышения цен на дизель и газ. О санкционном бездорожье, которое образовалось в ЕС и куда вырулит Запад, расскажет Валерия Попкова. Все эти сюжеты объединяет одно — слишком дорогое топливо и убытки. Помимо рекордной инфляции еще одной головной болью для Польши стали цены на бензин. Когда речь идет об этом, Варшава буквально находится на пьедестале среди других стран Евросоюза. Это подтверждает и один из ведущих мировых новостных порталов «Бизнес Инсайдер». Журналисты этого издания провели мониторинг цен на горючее. Оказалось, у Польши они самые быстрорастущие. После нее в порядке убывания идут Швеция, Бельгия и Финляндия. И как считают многие эксперты, сегодняшняя стоимость — еще не предел.



Однако многих такая «победа» не радует. Больше всего от нее страдают бизнес и водители. Несмотря на то, что с января по апрель этого года в стране было перевезено почти 200 миллионов тонн грузов, предприниматели смотрят в будущее с неуверенностью. Многие транспортные компании не видят особых шансов для развития своего бизнеса в 2022 году. И для этого у них есть веские причины. Почти половина всех транспортировок в Польше приходится на автоперевозки. И цена на бензин в этом процессе играет ключевую роль. Еще с конца марта у транспортной отрасли страны висят более 2 миллиардов непогашенных долгов. Большая часть из них – задолженность перед автотранспортными предприятиями. Этому есть свое объяснение. Дело в том, что рост цен на мировом рынке на нефтепродукты превышает рост цен на саму нефть. Здесь дело сразу в нескольких факторах. Во-первых, во время и после пандемии упало производство топливо. Соответственно, сократились его запасы.

Еще сильнее ударила ситуация в Украине и последующие санкции в отношении России. Из-за этого минимум 30 % транспортных компаний, а это примерно 35 тысяч, могут оказаться на грани банкротства. В самой сложной ситуации находятся предприятия, которые основывали свой бизнес на перевозках в Восточную Европу. Так как в результате санкций в отношении России и Беларуси произошли сбои в цепочках поставок. Теперь многие просто не могут нормально работать. Еще одна проблема – нехватка водителей. До конфликта в Украине в Польской транспортной отрасли работали более 100 тысяч украинцев. Многие из них вернулись на родину.

С каждым таким шагом ситуация только ухудшалась. На этом фоне в Польше среди перевозчиков начало расти разочарование правительством. Все громче раздаются призывы к протесту. Так как теперь расходы транспортной отрасли заметно превышают прибыль. Например, только заправка машины составляет 40 % от всех затрат. Вот что об этом говорит президент польской Ассоциации международных автомобильных перевозчиков.

Ян Бучек, президент польской Ассоциации международных автомобильных перевозчиков:

Сумасшедшие расходы заставили отрасль потухнуть, исчезнуть. Поэтому существует черный сценарий массового протеста перевозчиков. Это тревожат, но еще больше тревожит молчание правительства. Перевозчики требуют помощи от государства. В других странах есть поддержка. Например, во Франции и Испании. А в Польше переговоры с представителями Министерства инфраструктуры ведутся уже несколько месяцев. Мы уже много лет говорим, что сумасшедшие цены на заправках можно амортизировать. Международные перевозчики, наверное, во всех странах Евросоюза пользуются возможностью возмещения части акциза на топливо. Но не в Польше.