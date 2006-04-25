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Резкое повышение цен в предпраздничные дни недопустимо

25 апреля 2006 15:40
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Глава правительства Сергей Сидорский потребовал от Министерства экономики ограничить рост цен. Повышение стоимости некоторых продтоваров (в частности фруктов и овощей) накануне пасхи вызвало возмущение граждан.Возмутился и премьер-министр Сергей Сидорский, обращаясь к главе экономического ведомства Николаю Зайченко на заседании Совета министров. Впереди еще 1 мая и другие праздники. Министр экономики отметил, что массового повышения цен или их резкого колебания не было.
# Экономика

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