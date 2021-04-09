«Речь не идёт о закрытии». Как переживают кризис проблемные предприятия Беларуси?

Новости Беларуси. К реализации крупных проектов приступили на Опытном заводе металлоконструкций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Предприятие переживает непростые времена, ведь бороться приходится не только за заказы, но и с последствиями мирового экономического кризиса. Наши корреспонденты пообщались с коллективом. Заказ на поставку металлоконструкций на 300 тонн поступил с утра 9 апреля. Приятная новость. Еще немного, и Опытный завод металлоконструкций отметит 60-летний юбилей. За годы были и взлеты, и падения. Шок в перестроечные 1990-е, когда были потеряны всесоюзные кооперационные связи. В 2000-х учились работать в рыночных условиях. Огромные площади, старое оборудование требовали новых финансовых вливаний. В 2016-м предприятие в ведении Министерства архитектуры и строительства заключило соглашение о государственно-частном партнерстве с «КверкСтройИнвестом».

Александр Чекмарев, управляющий ОАО «Опытный завод металлоконструкций»:

В 2018 году мы показали очень хорошие результаты: 10,8 % рентабельности – это одна из лучших цифр на тот момент по министерству была. 2019-2020 годы – немножко сбавились обороты. Были выяснения отношений с недобросовестными коммерческими структурами, которые хотели отжать территорию завода. Потеряли многие заказы. На сегодняшний день задолженность есть, но при полной загрузке она не критична. В течение года она гасится. На сегодняшний день предприятие загружено практически на 100 % с перспективой его перегрузить и наконец-то выйти на двусменный режим работы и увеличить количество рабочих мест.

По частям ремонтируют крышу завода. Площади немаленькие и тоже требуют вложений. В цехах постепенно меняют оборудование на новое. В первую очередь там, где линии почти вышли из строя. От этого страдало и качество. До и после сравнивает свой участок Владимир Анатольевич. На предприятии его называют «наш ветеран». Все-таки 20 лет на заводе.

Владимир Холодило, резчик Опытного завода металлоконструкций:

Были пыль и копоть, а сейчас же кроме шума ничего нет. Мощность лучше стала: совсем другие допуска, совсем по-другому можно работать с этим оборудованием. Ну, газовое представляете: если честно, не сделаешь чего-то, приходится еще дополнительно фрезеровкой заниматься. А здесь сразу все начисто делается.

Дмитрий Апарович, начальник участка Опытного завода металлоконструкций:

Обновить все одновременно невозможно, будет обновляться все поэтапно.

Сегодня на заводе 107 сотрудников. И каждый действительно профессионал. Большие фермы (нет, не животноводческие) – так называют массивные конструкции длиной более 100 метров – под силу далеко не всем предприятиям.

Александр Сущик, электросварщик Опытного завода металлоконструкций:

Это очень ответственная металлоконструкция: идет сварка на просвет. Нужно спаять между собой два металла, чтобы получился монолит.

К сожалению, финансовая устойчивость предприятия на рынке зависит не только от умений и способностей коллектива – от мирового рынка и цен на металл, которые в 2020 году взлетели сразу на 45 %. В формулу спроса и предложения коррективы внесла и пандемия. Устояли, но без прибыли. Наверстать намерены в ближайшее время. Уже приступили к реализации крупных заказов для авиаремонтного завода в Смолевичах, для БелАЭС и строительства в калийной промышленности.