Растёт спрос на перевозку грузов по международному транспортному коридору Север – Юг

Растет спрос на перевозку грузов по международному транспортному коридору Север – Юг. Объемы поставок увеличиваются как по сухопутному маршруту, так и с использованием портовой инфраструктуры Каспийского моря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Постепенное смещение центров экономической активности в Китай, а также страны Персидского залива и Юго-Восточной Азии привело к тому, что страны Евразийского континента активно развивают новые транспортно-логистичеcкие схемы. Коридор Север – Юг позволит в два раза сократить время доставки товаров из Индии в Россию. Это удешевляет маршрут, а значит, и конечная цена товара будет ниже.

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