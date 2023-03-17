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Растёт спрос на перевозку грузов по международному транспортному коридору Север – Юг

17 марта 2023 16:04
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Растет спрос на перевозку грузов по международному транспортному коридору Север – Юг. Объемы поставок увеличиваются как по сухопутному маршруту, так и с использованием портовой инфраструктуры Каспийского моря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Растёт спрос на перевозку грузов по международному транспортному коридору Север – Юг-1

Постепенное смещение центров экономической активности в Китай, а также страны Персидского залива и Юго-Восточной Азии привело к тому, что страны Евразийского континента активно развивают новые транспортно-логистичеcкие схемы. Коридор Север – Юг позволит в два раза сократить время доставки товаров из Индии в Россию. Это удешевляет маршрут, а значит, и конечная цена товара будет ниже.  

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# Экономика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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