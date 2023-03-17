Новости экономики за 17.03.2023

Перспективы трансграничной торговли: какие новые возможности для отечественных предприятий даст объединение ресурсов «Белтаможсервиса» и товарной биржи? Какое решение примет Евразийская экономическая комиссия в отношении лимитов на беспошлинный ввоз товаров физлицами? И почему в ЕАЭС особое внимание транспортному коридору Север – Юг?

В БЕЛАРУСИ ПОЯВИТСЯ УСЛУГА «ОДНОГО ОКНА» ДЛЯ БИЗНЕСА

В Беларуси появится услуга «одного окна» для бизнеса. Единую электронную платформу, с помощью которой белорусские предприятия смогут в режиме онлайн найти деловых партнеров, заключить с ними контракт и организовать доставку товаров, создают логистический оператор и товарная биржа. Причем это может быть как сделка между двумя резидентами Беларуси, так и внешнеторговая операция с участием иностранного контрагента. Объединение ресурсов «Белтаможсервиса» и биржи в сфере трансграничной торговли откроет новые возможности для отечественных предприятий и повысит эффективность их деятельности на внутреннем рынке и за рубежом.

Растет спрос на перевозку грузов по международному транспортному коридору Север – Юг. Подробности.