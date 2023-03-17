Прямой эфир

Новости экономики за 17.03.2023

17 марта 2023 16:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Перспективы трансграничной торговли: какие новые возможности для отечественных предприятий даст объединение ресурсов «Белтаможсервиса» и товарной биржи? Какое решение примет Евразийская экономическая комиссия в отношении лимитов на беспошлинный ввоз товаров физлицами? И почему в ЕАЭС особое внимание транспортному коридору Север – Юг?  

Деловой обзор Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Новости экономики за 17.03.2023-1

В БЕЛАРУСИ ПОЯВИТСЯ УСЛУГА «ОДНОГО ОКНА» ДЛЯ БИЗНЕСА  

В Беларуси появится услуга «одного окна» для бизнеса. Единую электронную платформу, с помощью которой белорусские предприятия смогут в режиме онлайн найти деловых партнеров, заключить с ними контракт и организовать доставку товаров, создают логистический оператор и товарная биржа. Причем это может быть как сделка между двумя резидентами Беларуси, так и внешнеторговая операция с участием иностранного контрагента. Объединение ресурсов «Белтаможсервиса» и биржи в сфере трансграничной торговли откроет новые возможности для отечественных предприятий и повысит эффективность их деятельности на внутреннем рынке и за рубежом.  

Растет спрос на перевозку грузов по международному транспортному коридору Север – Юг. Подробности.  

Подписывайтесь на нас в Telegram!  

# Экономическая рубрика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Растёт спрос на перевозку грузов по международному транспортному коридору Север – Юг
17 марта 2023 16:04

Растёт спрос на перевозку грузов по международному транспортному коридору Север – Юг

ЕЭК обсуждает новые лимиты на беспошлинный ввоз товаров для физлиц
17 марта 2023 16:03

ЕЭК обсуждает новые лимиты на беспошлинный ввоз товаров для физлиц

Головченко отметил хорошие темпы выполнения программы «Один район – один проект» в Беларуси
17 марта 2023 13:34

Головченко отметил хорошие темпы выполнения программы «Один район – один проект» в Беларуси