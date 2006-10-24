Пунктов приема металлолома станет больше

Теперь возможностей сдать металлолом будет больше, однако правила приёма несколько ужесточаются. Решение направлено на усиление борьбы с хищением чёрных и цветных металлов.

Если раньше металлолом у белорусского населения принимала такая организация, как "Белкоосоюз", то теперь данным видом деятельности могут заниматься еще и "Белвтормет" и "Белресурсы". Это значит, что в стране пунктов приема лома у населения увеличится.

Каждый предмет будет расцениваться в индивидуальном порядке. Все заготовительные конторы имеют строгий перечень предметов из чёрных и цветных металлов, которые разрешено закупать у населения. Он включает 18 позиций. В их числе автомобили, мотоциклы, прицепы и канцелярские товары. Сдать же не бытовой, а промышленный металлолом несколько сложнее. Его примут только после регистрацией паспортных данных гражданина. Некоторые предприимчивые граждане все таки пытаются сдать под видом бытового металла промышленный. В таких случаях у заготовителей налажены тесные связи с правоохранительными органами.

Единственный способ реализовать украденный метал, говорят заготовители, это частные приёмные пункты. Однако и их деятельность сегодня находится под контролем. Тем более лицензию на приём лома от населения они получить не могут. В результате это поможет ликвидировать случаи хищения черного и цветного металла с целью сбыта.