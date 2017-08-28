Приоритет – экономика: Беларусь и Египет продолжат развивать сотрудничество

Новости Беларуси. Президент Египта планирует посетить Беларусь. Об этом стало известно по итогам переговоров в Минске. 28 августа с министром иностранных дел этой страны встретился Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Египет – крупнейшая экономика Африки, тесно связанная с ЕС, США и Азией. Для белорусских производителей новый рынок открывает большие перспективы. Направления, представляющие взаимный интерес, сегодня обсуждали в Минске. Это первый визит в Беларусь министра иностранных дел Египта за четвертьвековую историю дипломатических отношений. До января 2017 года отношения между нашими странами развивались не слишком активно. Все изменилось после последнего официального визита Президента Александра Лукашенко в Египет. Деловой форум, на котором встретились бизнесмены обоих государств, каирское телевидение транслировало в прямом эфире.

Также было открыто сборочного производства тракторов «Беларус» в городе Александрии. В ходе переговоров подписали объемный пакет договоренностей.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я очень хорошо помню последние переговоры в Каире, в Египте с моим коллегой, с высшими должностными лицами. Это был очень хороший и, как я надеюсь, очень успешный визит. Мы тогда о многом договорились с президентом Египта, и ваш визит очень важен и значим потому, что он позволяет не забывать о наших договоренностях. Визиты высокого уровня членом правительства, будь то Беларуси в Египет или Египта в Беларусь многое значат в плане реализации договоренностей, которых мы достигли тогда, в январе, во время переговоров.

Мне показалось, что Беларусь будет весьма востребована в том экономическом росте, развитии Египта. Еще раз хочу подтвердить: мы сделаем все, о чем договаривались. Все будет зависеть от вас, египтян. Мы настолько быстро можем развернуться в Египте, насколько на то будет ваше желание.

Самех Хассан Шукри, министр иностранных дел Арабской Республики Египет:

Мы с восхищением наблюдаем за вашими усилиями по развитию Беларуси, по установлению стабильности и благоприятных условий для прогресса как в государстве, так и в регионе в целом. Нельзя не отметить ваше влияние по мирному разрешению проблем региональных конфликтов. Это показывает вашу мудрость, ваше понимание того насколько важно мирное урегулирование. Для белорусских производителей новый рынок открывает массу возможностей. Например, потребности в продовольствии собственным производством Египет удовлетворяет только на 40%. А основной статьей доходов страны является не сельское хозяйство и даже не туризм, а пошлины, которые взимаются с судов, проходящих по Суэцкому каналу. Неудивительно, что страной взят курс на развитие производств.

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:

В прошлом году у нас, конечно, товарооборот между Беларусью и Египтом заметно снизился. Но в этом году после визита Президента Беларуси в Египет наблюдается рост товарооборота. У нас процентов на 60 торгово-экономическое сотрудничество в этом году уже выросло.

Самех Хассан Шукри, министр иностранных дел Арабской Республики Египет:

Президент Египта планирует посетить Минск в ближайшем будущем. Сроки визита согласовывают по дипломатическим каналам. Частота визитов на уровне Министерств и экспертов, которые мы наблюдаем в течение нескольких последних месяцев, между Каиром и Минском, является явным подтверждением нашей приверженности развивать сотрудничество и в дальнейшем. Планируется, что во время визита президента Египта будет подписана дорожная карта по развитию сотрудничества между государствами на ближайшие годы.