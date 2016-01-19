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Президент Беларуси подписал Указ о наделении Белорусской валютно-фондовой биржи дополнительными функциями

19 января 2016 17:19
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Новости Беларуси. Услуги Белорусской валютно-фондовой биржи станут привлекательнее для инвесторов. Президентским Указом она наделяется дополнительными функциями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Документ существенно снизит риски для финансистов, поскольку сделки теперь станут прозрачнее. Белорусская валютно-фондовая биржа сможет самостоятельно открывать текущие счета на своей площадке и корреспондентские в зарубежных банках. А также проводить валютно-обменные операции с Нацбанком.

В таком режиме биржа начнет работу уже в июле. К этому времени будет создана схема расчетов и торгов, понятная для иностранных инвесторов. Это позволит привлечь дополнительные средства в экономику Беларуси.

Андрей Аухименя, председатель правления Белорусской валютно-фондовой биржи:
Принятие данного Указа для Белорусской валютно-фондовой биржи – это, в первую очередь, инфраструктурный проект, который позволит трансформировать бизнес-биржи с просто торгов к универсальному финансовому институту, который будет обеспечивать кроме торгов еще и расчеты, клиринг. Эта схема понятна для зарубежных инвесторов. Она будет удобна, я уверен, нашим внутренним клиентам. 

# Экономика # Ситуация на валютном рынке Беларуси # Андрей Аухименя

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