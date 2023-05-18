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Президент Азербайджана высоко оценил белорусскую продукцию на выставке в Баку

18 мая 2023 16:34
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Продукция белорусского агропромышленного комплекса представлена на профильных выставках в Баку. Белорусский павильон посетил президент Азербайджана Ильхам Алиев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Президент Азербайджана высоко оценил белорусскую продукцию на выставке в Баку-1

С Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Азербайджанской Республике Андреем Равковым обсудили вопросы сотрудничества и ознакомились с представленной белорусской продукцией.

Президент Азербайджана высоко оценил белорусскую продукцию на выставке в Баку-4

Ильхам Алиев сказал, что знает наши продукты и подчеркнул, что белорусских производителей ценят в Азербайджане за высокое качество.  

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# Выставка # Экономика # Ильхам Алиев # Андрей Равков # Наталья Надольская # Фотофакт

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