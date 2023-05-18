Президент Азербайджана высоко оценил белорусскую продукцию на выставке в Баку

Продукция белорусского агропромышленного комплекса представлена на профильных выставках в Баку. Белорусский павильон посетил президент Азербайджана Ильхам Алиев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Азербайджанской Республике Андреем Равковым обсудили вопросы сотрудничества и ознакомились с представленной белорусской продукцией.

Ильхам Алиев сказал, что знает наши продукты и подчеркнул, что белорусских производителей ценят в Азербайджане за высокое качество.